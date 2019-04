Dopo le delusioni del precedente turno di campionato, ecco che Milan e Lazio tornano in campo per la Serie A, ma soltanto domani allo stadio San Siro alle ore 20,30 per la 32^ giornata: vediamo quindi quali saranno le probabili formazioni al vaglio dei due allenatori. Per Gattuso la sfida è davvero pesantissima in chiave Europa e al tecnico calabrese non saranno concessi errori. E’ quindi possibile che per le probabili formazioni di Milan Lazio il tecnico del Diavolo voglia riproporre l’11 che si era comportato benissimo contro la Vecchia Signora pochi giorni fa, considerati pure gli infortuni. Sarà invece costretto a muovere le carte Inzaghi rispetto allo schieramento classico: il tecnico degli aquilotti infatti dovrà rinunciare a Badelj nella 32^ giornata di Serie A perché fermato dal giudice sportivo. Andiamo allora a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Milan Lazio, alla vigilia del match.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO

LE MOSSE DI GATTUSO

Per le probabili formazioni di Milan Lazio, come detto prima è assai probabile che Gattuso voglia confermare in toto l’11 visto contro la Juventus pochi giorni, considerati sia gli assenti che la bella prestazione messa in campo dai rossoneri. Non è da escludere che dal 4-3-3 si passi al bisogno sul 4-3-1-2 con Suso adibito sulla tre quarti e la doppia punta Cutrone-Piatek, esperimento ben interessante a dir il vero. Proseguendo però sulla prima ipotesi ecco che le maglie in casa del Diavolo sono assegnate da tempo. Senza Donnarumma ecco quindi ancora Reina tra i pali, con di fronte a sé il duo centrale Romagnoli-Musacchio mentre toccherà a Calabria e Ricardo Rodriguez agire dal primo minuti ai lati del reparto, pur con diverse soluzioni disponibili dalla panchina. Per la mediana ci attendiamo quindi Calhanoglu, Bakayoko e Kessie in campo dal primo minuto, pur con Biglia che scalpita dalla panchina. Segnaliamo che in attacco se si considera il tridente come soluzione, le maglie da titolare cadranno sulle spalle di Borini, Piatek e Suso, ma con Cutrone pronto per la prima punta.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sarà sempre il 3-5-2 il modulo di riferimento per Inzaghi che però domani dovrà fare a meno di Badelji, squalificato dopo il match contro il Sassuolo. Senza l’ex Fiorentina quindi la mediana a cinque degli aquilotti vedrà Lucas Leiva titolare dal primo minuto con anche Parolo e Milinkovic Savic al centro: toccherà allora a Romulo e Lulic agire nelle corsie più esterne. Per la difesa si fanno avanti dal primo minuto Luiz Felipe, Acerbi e Bastos, davanti a Strakosha, come al solito posizionato tra i pali. Pure in attacco non vi sono novità: titolarissimo sarà Immobile con al suo fianco uno tra Caicedo e Correa.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 25 Reina; 68 Rodriguez, 13 Romagnoli, 22 Musacchio, 2 Calabria; 10 Calhanoglu, 14 Bakayoko, 79 Kessie; 11 Borini, 10 Piatek, 8 Suso All. Gattuso.

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 L. Felipe, 33 Acerbi, 15 Bastos; 27 Romulo, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic Savic, 19 Lulic: 20 Caicedo, 17 Immobile. All. Inzaghi.



