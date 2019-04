Probabili formazioni Roma Udinese/ Diretta tv: problema terzini per la Lupa (Serie A)

Si accenderà domani all’Olimpico alle ore 18,00 la sfida tra Roma e Udinese, gustoso anticipo della 32^ giornata di Serie A di cui controlleremo ora le probabili formazioni. Stilare l’11 per questo match infatti non sarà semplice, per Ranieri come per Tudor: eppure a nessuno dei due sarà concesso alcuna leggerezza per fissare le probabili formazioni di Roma Udinese. Entrambi gli allenatori poi dovranno fare attenzione a qualche caso dubio in primis il tecnico della Lupa che registra una grave emergenza sulle corsie esterne del suo schieramento, in difesa come in attacco. L’ultima defezione giallorossa poi porta la firma di Karsdorp, che si è fermato per un problema muscolare durante il match contro la Sampdoria di pochi giorni fa. Andiamo a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Roma Udinese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo subito che la partita tra Roma e Udinese sarà visibile in diretta tv solo sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno a disposizione anche il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Olimpico in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

LE MOSSE DI RANIERI

Per le probabili formazioni di Roma Udinese, come abbiamo detto Ranieri dovrà fare attenzione a stilare il suo 11 viste le assenze accertate e quelle dubbie in vista della 32^ giornata di Serie A. Ipotizzando il 4-2-3-1 come modulo di partenza ecco che i primi problemi arrivano in difesa. Senza praticamente più terzini, il tecnico dovrà chiedere a Florenzi di stringere i denti e fare coppia con Juan Jesus, mentre saranno Manolas e Fazio ad agire dal primo minuto al centro del reparto, completato da Mirante tra i pali. In mediana vi sarà spazio dal primo minuto per De Rossi e Cristante, mentre potremmo vedere Pellegrini sulla tre quarti. Anche qui è penuria di esterni con Perotti e El Shaarawy ancora in dubbio: potremmo allora vedere Zaniolo e Kluivert a supporto di Dzeko prima punta.

LE SCELTE DI TUDOR

Sarà sempre il 3-5-2 il modulo di partenza dell’Udinese, ma nella 32^ giornata Tudor dovrà fare a meno di Zeegelar, squalificato dopo il match contro l’Empoli. Ecco quindi che domani in campo all’Olimpico dovremmo vedere dal primo minuto in difesa Opoku, Troost Ekong e De Maio, con Musso fedele tra i pali. Nell’ampia mediana a cinque i friulani poi scommetteranno al centro su Fofana, Sandro e De Paul, mentre toccherà a Stryger Larsen e Samir agire ai lati del reparto. Non vi sono poi grandi sorprese per l’attacco dell’Udinese, dove Tudor si affiderà ancora una volta a Okaka e Lasagna, pur con Pussetto a disposizione dalla panchina domani.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 5 J Jesus, 44 Manolas, 20 Fazio, 24 Florenzi; 16 De Rossi, 4 Cristante; 34 Kluivert, 7 Pellegrini, 22 Zaniolo; 9 Dzeko. All. Ranieri

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 4 Opoku, 5 Trooste Ekong, 87 Di Maio; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 30 Sandro, 10 De Paul, 3 Samir; 7 Okaka, 15 Lasagna All. Tudor.



