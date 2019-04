Diretta Juventus U23 Olbia/ Streaming video e tv: quote equilibrate (Serie C)

Juventus U23 Olbia, diretta dall’arbitro Francesco Cosso oggi pomeriggio, sabato 13 aprile 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide in programma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Molto vicine le due squadre in classifica, 35 punti per i bianconeri, 34 per i sardi: la zona play off è lontana 8 e 9 punti e sembra ormai essere sfuggita ad entrambe le compagini, ma il margine sulla zona play out è comunque molto alto. Sia la Juventus U23 sia l’Olbia sono reduci da due sconfitte consecutive. La Juventus U23 è stata sconfitta dalla Pistoiese e poi anche dal Pisa negli ultimi due impegni, l’Olbia dopo aver perso in casa contro la Lucchese è caduta sul campo del Siena col medesimo punteggio, 0-1.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus U23 Olbia non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 OLBIA

Le probabili formazioni di Juventus U23 Olbia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria, quali spunti ci forniscono? I padroni di casa scenderanno in campo col 4-2-3-1 schierato dal tecnico Zironelli con Del Favero; Di Pardo, Del Prete, Coccolo, Beruatto; Muratore, Toure; Zanimacchia, Kastanos, Pereira; Mavididi. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 4-3-3 impiegato dal mister Filippi: Marson; Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali; Vallocchia, Calamai, Pennington; Ceter, Ogunseye, Ragatzu.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico alla Juventus U23 nella sfida contro l’Olbia. Vittoria in casa quotata 2.40 da Bet365, pari proposto a 2.80 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 2.90 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.42 l’over 2.5 e 1.52 l’under 2.5.



