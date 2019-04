Diretta Siena Olbia/ Streaming video e tv: gli isolani sono salvi (Serie C)

Siena Olbia, che verrà diretta dal signor Michele Giordano, rappresenta una delle sfide nel calendario della 34^ giornata per il girone A del campionato di Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 14:30 di sabato 6 aprile. La Robur anche quest’anno ha virtualmente corso per la promozione diretta, ma ha vissuto un marzo nel quale sono arrivate due sconfitte interne: l’ultima, quella contro l’Arzachena, ha portato all’allungo del Pisa e all’aggancio della Carrarese. Il Siena è sesto in classifica: giocherà sicuramente i playoff ma si è allontanato dalla possibilità di farlo direttamente dalla fase nazionale, e ora dovrà lottare per non perdere altro terreno. L’Olbia è salva, almeno virtualmente; tredicesima, ha perso le ultime tre partite giocate in casa ma per contro ha ottenuto due successi esterni in fila. Avendo battuto Gozzano e Pistoiese i sardi si sono tolti dai guai, e possono guardare con serenità ad un finale di stagione che altrimenti sarebbe da brividi (oltre al Siena, anche Novara, Piacenza e Pro Vercelli). Restando in attesa della diretta di Siena Olbia, vediamo quali sono dubbi e certezze dei due allenatori a poche ore da questa sfida dell’Artemio Franchi, valutando insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA OLBIA

Michele Mignani perde Lorenzo Di Livio per Siena Olbia: il trequartista comunque sarebbe potuto partire dalla panchina perchè il favorito rimane Cesarini, a comporre il tandem offensivo dovrebbero essere Aramu e Gliozzi con Fabbro – a segno sabato scorso – a giocarsela. Gerli sarà il regista piazzato davanti alla difesa, ai suoi lati agiranno le mezzali Vassallo e Arrigoni; spazio poi a due terzini come Pedrelli e Zanon, al centro saranno Mirko Romagnoli e Dario D’Ambrosio a proteggere il portiere Contini. Olbia in campo con Van der Want tra i pali, Bellodi e Cotali davanti a lui e Pinna e Pisano a completare la difesa sugli esterni; Caligara e Vallocchia saranno gli interni di una mediana che avrà in Gemmi il suo punto di riferimento (Biancu è in ballottaggio), mentre sulla trequarti avremo due giocatori che saranno Peralta e Ragatzu, adibiti a fare da supporto alla prima punta che ancora una volta dovrebbe essere Ceter, in competizione con Ogunseye per iniziare la partita.

