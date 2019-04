Diretta Monza Busto Arsizio/ Streaming video: farfalle per il bis (quarti play off)

Monza Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Andrea Pozzato, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 13 aprile alla Candy Arena: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30, per questa attesa gara 2. Si accende quindi il derby tutto lombardo per ottenere il pass della qualificazione alla prossima fase del tabellone dei play off scudetto per la Serie A1 di volley: la diretta Monza Busto Arsizio di questa sera di sicuro ci regalerà tanto spettacolo. Oltre alla posta in palio, pesantissima, e la rivalità geografica, infatti non dimentichiamo che queste due quadre hanno alzato coppe europee nelle ultime settimane e per la precisione Monza la Challenge cup e Busto Arsizio la Cev cup, ovvero il terzo e secondo trofeo del continente. Coppe più che prestigiose e che quindi fanno ben capire il valore dei club in campo questa sera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MONZA BUSTO ARSIZIO

Monza Busto Arsizio sarà ovviamente visibile in diretta tv: la tanto attesa gara 2 sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 20.30. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questo pomeriggio non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire il match decisivo per i quarti di finale play off. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA BUSTO ARSIZIO: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come detto prima sono tanti i motivi che rendono questa diretta tra Monza e Busto Arsizio particolarmente prestigiosa, dal derby lombardo ai recenti risultati raccolti dai due club: non dimentichiamo però la posta in palio. Forte del successo ottenuto in gara 1 infatti le bustocche potrebbero oggi già chiudere la pratica dei quarti di finale e ottenere l’accesso alle semifinali dei play off per lo scudetto. L’impresa per le ragazze di Mencarelli però non sarà affatto facile: la Saugella è sempre un avversario temibile specie tra le mura di casa e il trionfo ottenuto solo al tie break settimana scorsa non mette le farfalle al riparo da qualsiasi risultato. Va però detto che in caso di successo delle monzesi questa sera, il tutto verrebbe ridiscUSso tra pochi giorni in gara 3, che si giocherà alla Candy Arena.



