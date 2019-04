Diretta Alessandria Arezzo/ Streaming video e tv: le formazioni per il Monday Night

Alessandria Arezzo, che verrà diretta dal signor Alessandro Meleleo, chiude il programma della 34^ giornata nel campionato di Serie C 2018-2019: siamo nel girone A e al Moccagatta si gioca alle ore 20:45 di lunedì 8 aprile. I grigi sono riusciti a spezzare un momento davvero delicato vincendo il recupero contro la Pro Vercelli: in questo modo hanno interrotto una serie di quattro partite senza vittorie che era culminata con il pesante 0-4 di Piacenza. I playoff restano però lontani: il Pontedera ha 7 punti di vantaggio e dunque l’Alessandria dovrebbe fare un mezzo miracolo per ottenere la decima posizione utile. Playoff che l’Arezzo ha ottenuto aritmeticamente, contando già il 3-0 a tavolino contro la Pro Piacenza: gli amaranto non vincono da cinque partite e hanno pareggiato le ultime due (comunque contro Piacenza e Pro Patria), ma sono ancora quinti in classifica e hanno tutte le possibilità di qualificarsi direttamente alla fase nazionale. Per questo motivo la partita del Moccagatta è importante per entrambe, anche se le ragioni sono diverse e in ogni caso non si tratta di un drammatico “tutto o niente”; aspettando il calcio d’inizio di Alessandria Arezzo, possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

Alberto Colombo deve rinunciare a Prestia in Alessandria Arezzo: al centro della difesa sarà Gjura a piazzarsi al fianco di Sbampato, con Gemignani e Badan che invece agiranno come terzini con Cucchietti che sarà in porta. Centrocampo guidato dalla regia di Maltese, con Gazzi e Checchin che invece si piazzeranno sulle mezzali; davanti a loro la qualità di Bellazzini come trequartista, Manuel De Luca e Sartore comporranno il tandem offensivo ma attenzione a Santini e Coralli, sulla carta attaccanti di scorta ma sempre importanti nelle rotazioni e potenziali titolari per questa sera. L’Arezzo sarà disposto da Alessandro Dal Canto con un modulo speculare: Rolando insidia Serrotti per una maglia da trequartista, Persano sfida Cutolo e Brunori Sandri per agire come attaccante, a centrocampo invece dovrebbe essere tutto confermato con Basit al centro e il supporto di Foglia e Buglio sulle mezzali. Zappella potrebbe avere una maglia da terzino destro (è in ballottaggio con Luciani), a sinistra ci sarà Marco Sala mentre a protezione del portiere Pelagotti giocheranno Pelagatti e Borghini.



