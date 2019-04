Diretta Varese Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia e il derby lombardo (basket A1)

Varese Milano, che viene diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Luca Weidmann e Alessandro Perciavalle, è l’anticipo della 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: squadre in campo alle ore 20:30 di sabato 13 aprile presso la Enerxenia Arena, e una grande classica che come sempre va al di là degli interessi di classifica. Riguardo questi però va detto che l’Olimpia, scottata dall’eliminazione in Eurolega, ha perso l’occasione di allungare su Venezia perdendo nettamente contro Sassari ma, vista in maniera positiva, non ha pagato dazio visto che la Reyer è caduta a Brindisi. Il primo posto in regular season resta un obiettivo ma chiaramente la testa dei campioni d’Italia è già proiettata ai playoff; proprio la post season è il traguardo al quale la Openjobmetis spera di arrivare, ma in questo senso non aiuta avere un rendimento esterno sotto il par; domenica scorsa è arrivata una brutta sconfitta a Torino che ha rimesso in discussione una delle prime otto posizioni. Inutile ricordare che la diretta di Varese Milano si potrebbe ripresentare anche in un primo turno di playoff; nel frattempo noi possiamo andare ad analizzare i temi principali di un derby la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

La diretta tv di Varese Milano non sarà disponibile, non essendo questa una delle partite che sono trasmesse per la giornata di campionato; l’alternativa però rimane come sempre la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi clienti la possibilità è di seguire le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

Come abbiamo già detto, presentare Varese Milano non è semplice perchè bisognerebbe andare oltre la classifica, il contesto attuale e lo scenario odierno: la grande rivalità che da sempre infiamma la nostra pallacanestro resta classica e sentita anche quando una delle due squadre non è al top della condizione. In epoca recente questo è toccato soprattutto alla Openjobmetis, che l’anno scorso è tornata a giocare i playoff dopo ben cinque anni; proprio in quella stagione si è verificato l’ultimo momento in cui Varese sia riuscita a stare davanti all’Olimpia in regular season e fare meglio nei playoff, ma in semifinale anche la squadra di Frank Vitucci era caduta contro Siena che aveva già eliminato Milano. Da allora i meneghini hanno dominato, vincendo tre scudetti ma soprattutto diventando una super potenza del basket italiano; Varese si è rimboccata le maniche e, grazie alla continuità di un progetto affidato ad Attilio Caja, è riuscita finalmente a rientrare nelle prime otto del campionato e ha la grande possibilità di rifarlo. Perchè sia così, come detto, bisognerà trovare maggiore costanza in trasferta; la stagione dell’Olimpia può ancora essere positiva vincendo il campionato, ma ovviamente l’eliminazione in Eurolega (arrivata sul filo di lana e perdendo le ultime quattro partite) avrà un peso specifico comunque importante. Ora però ci dobbiamo concentrare su questa Varese Milano, che speriamo possa regalare un bello spettacolo.



