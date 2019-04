Acerbi-Bakayoko: lo scambio di maglia finisce male/ “Gesto d’odio è da deboli”

Acerbi e Bakayoko infiammano il finale della sfida fra Milan e Lazio, match giocatosi ieri sera e vinto dai rossoneri con il risultato di una rete a zero. Le due squadre sapevano esattamente che ci si giocava una fetta importante di Champions League, e di conseguenza la tensione era altissima in campo. Lo si è capito anche da quanto è accaduto subito dopo il triplice fischio di Rocchi: prima la rissa sfiorata, poi lo scambio di maglia con polemica fra il laziale Acerbi (tra l’altro ex Milan), e il milanista Bakayoko. I due se le sono date di santa ragione per novanta minuti, e alla fine hanno deciso di scambiarsi le rispettive divise. Ma c’è da fare un passo indietro. Alla vigilia della gara, Acerbi aveva spiegato ai giornalisti che la Lazio era più forte del Milan: «Sui singoli non c’è paragone, siamo più forti e andiamo a San Siro per vincere». Parole che non erano piaciute a Bakayoko, che attraverso Twitter aveva replicato con un simpatico tweet «Ok, ci vediamo sabato».

ACERBI-BAKAYOKO: LO SCAMBIO DI MAGLIA FINISCE MALE

Forse anche per chiudere questa piccola polemica i due hanno deciso di scambiarsi la maglia al triplice fischio finale, ma Bakayoko ha ben pensato di portare la 33 di Acerbi, assieme a Kessie, sotto la Curva Sud, quasi come fosse un trofeo. Un siparietto che non è affatto piaciuto al laziale, che poco dopo, attraverso la propria pagina Instagram, ha immortalato l’evento scrivendo: «Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza». Pronta la replica con scusa dei due mastini del centrocampo meneghino: «Il mio è stato un gesto scherzoso – le parole del parigino – non volevo mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa ad Acerbi se si è sentito offeso». Simile il pensiero di Kessie: «Orgoglioso di indossare questa maglia…di questi tifosi…di questa società. Le mie scuse più sincere a@francescoacerbi88 Volevo semplicemente scherzare, niente di più. Massimo rispetto per tutti».

