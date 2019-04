Diretta Arsenal Napoli/ Streaming video e tv: partenopei in Europa League (quarti)

Arsenal Napoli, che sarà diretta dallo spagnolo Alberto Undiano Mallenco, si gioca giovedì 11 aprile alle ore 21.00, e sarà una sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2018-2019. Sfida fondamentale per due squadre che in campionato non hanno ottenuto ciò che speravano e che vedono l’Europa come un’occasione per festeggiare qualcosa di concreto a fine anno. Dopo aver conteso lo Scudetto alla Juventus lo scorso anno, il Napoli si ritrova a -20 dalla vetta in Serie A, pur con il secondo posto ormai quasi in cassaforte. L’arrivo di Ancelotti non ha portato l’effetto sperato e l’allenatore punta sull’Europa League per riscattarsi. I Gunners dopo l’ultimo ko contro l’Everton hanno lasciato il quarto posto al Tottenham e potrebbero vedersi sfuggire l’accesso in Champions League, dove sperano di entrare proprio utilizzando la porta di servizio rappresentata dalla vittoria della competizione continentale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal Napoli sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 201 del satellite per vedere il match, trasmesso anche in diretta streaming video via internet. Basterà collegarsi, sempre con un abbonamento Sky, al sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL NAPOLI

Le probabili formazioni di Arsenal-Napoli, sfida che andrà in scena presso l’Emirates Stadium di Londra. I padroni di casa scenderanno in campo con Cech; Mustafi, Koscielny, Monreal, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Ozil, Maitland-Niles, Aubameyang e Lacazette. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik e Mertens.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici di partenza scelti dai due allenatori, Emery nell’Arsenal e Ancelotti nel Napoli, saranno rispettivamente il 4-2-3-1 ed il 4-4-2. Arsenal e Napoli si ritrovano di fronte dopo gli scontri nella fase a gironi della Champions League 2013/14. L’Arsenal vinse 2-0 in casa con le reti di Ozil e Giroud, stesso punteggio restituito al ritorno allo stadio San Paolo dal Napoli, che si impose con i gol di Higuain e Callejon.

QUOTE E PRONOSTICI

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico all’Arsenal nella sfida contro il Napoli. Vittoria in casa quotata 2.37 da Bet365, pari proposto a 3.40 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 3.00 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.80 l’over 2.5 e 2.00 l’under 2.5.



