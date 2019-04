Diretta Sambenedettese AlbinoLeffe/ Streaming video e tv: due squalificati (Serie C)

Sambenedettese AlbinoLeffe, partita diretta dal signor Gino Garofalo, si gioca alle ore 16:30 di domenica 14 aprile: siamo nella 35^ giornata del girone B del campionato di Serie C 2018-2019, dove la squadra marchigiana deve difendere la sua posizione nei playoff. Attualmente decima, la Sambenedettese ha due lunghezze di vantaggio su Teramo e Gubbio e un punto più sotto c’è anche la Ternana: la sconfitta sul campo del Sudtirol non ha aiutato i rossoblu a confermarsi e adesso ci sono quattro turni nei quali stringere i denti e provare a prendersi un obiettivo che sarebbe molto importante. La situazione dell’AlbinoLeffe è diversa, anche se paradossalmente i punti della squadra bergamasca sono appena 4 in meno: con un grande finale di stagione i seriani potrebbero arrivare ai playoff ma intanto sono in un quartetto che ha due lunghezze di margine sul Renate, e dunque deve evitare di giocare lo spareggio salvezza. Domenica scorsa la squadra bergamasca ha sprecato l’occasione di chiudere i conti pareggiando in casa contro il Rimini; non resta ora che aspettare che la diretta di Sambenedettese AlbinoLeffe prenda il via, nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo le probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire la diretta tv di Sambenedettese AlbinoLeffe: la partita infatti, come tutte le altre di Serie C ad eccezione di anticipi o posticipi, è esclusiva del portale elevensports.it che per la quinta stagione consecutiva fornisce l’intera gamma del torneo in diretta streaming video. Dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete seguire la sfida abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento, che ha un prezzo fissato salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE ALBINOLEFFE

In Sambenedettese AlbinoLeffe Giuseppe Magi deve rinunciare allo squalificato Celjak: con Zaffagnini sempre ai box sarà Fissore a giocare con Biondi e Miceli davanti ad Andrea Sala, dunque cambiando la sua posizione e lasciando eventualmente a D’Ignazio la maglia di laterale sinistro. Dall’altra parte ci sarà Rapisarda, con una mediana nella quale Ilari comanda con Rocchi e Gelonese, Francesco Signori si gioca un posto ma parte alle spalle della concorrenza. Stanco e Russotto sono favoriti su Di Massimo per l’attacco. All’AlbinoLeffe mancherà Giorgione: spazio a Nichetti al centro del campo, con Sbaffo e Romizi che giocano invece da interni di centrocampo mentre Gusu e Gelli saranno gli esterni che aiuteranno anche Sibilli e Cori, favoriti per essere gli attaccanti. In difesa Riva, Gavazzi e Mondonico schierati a protezione del portiere Cortinovis.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Sambenedettese AlbinoLeffe: la squadra di casa parte favorita con un valore di 2,20 sul segno 1 che identifica la sua vittoria, ma si difendono bene i lombardi visto che il segno 2 per il successo esterno ha un valore pari a 3,65 volte quanto messo sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,80 volte l’ammontare della puntata con questo bookmaker.



