Diretta Sicula Leonzio Juve Stabia/ Streaming video tv: vespe per la promozione

Sicula Leonzio Juve Stabia, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi, domenica 14 aprile 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. La Juve Stabia arriva all’appuntamento dopo la vittoria nel match più importante dell’anno: 2-0 al Trapani con i gol di Carlini e Canotto che hanno permesso alle Vespe di riportarsi a +4 sul Trapani secondo e vedere dunque vicinissimo l’obiettivo del ritorno in Serie B. La Sicula Leonzio dalla sua battendo di misura la Reggina in trasferta si è riportata a una sola lunghezza dalla zona play off e vorrebbe impreziosire la sua stagione con un risultato di prestigio contro la capolista.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sicula Leonzio Juve Stabia non sarà una sfida trasmessa in diretta tv sui canali free o pay su satellite o sul digitale terrestre ma solo in diretta streaming video via internet, in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it. Basterà collegarsi tramite smart tv o pc, oppure con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SICULA LEONZIO JUVE STABIA

Le probabili formazioni stilate per la diretta Sicula Leonzio-Juve Stabia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Angelino Nobile di Lentini. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-3 schierato dal tecnico Vincenzo Torrente con Pane; De Rossi, Laezza, Ferrini, Squillace; Marano, Megalaitis, Esposito; D’Angelo, Miracoli, Russo. Risponderanno gli ospiti con questo undici titolare, un 4-3-3 impiegato dal mister Fabio Caserta: Branduani; Melara, Troest, Marzorati, Germoni; Calò, Mastalli, Carlini; Canotto, Paponi, Elia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico alla Juve Stabia nella sfida contro la Sicula Leonzio. Vittoria in casa quotata 3.50 da Bet365, pari proposto a 2.87 da William Hill, mentre la quota per la vittoria in trasferta viene proposta a 2.10 da Eurobet. Per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.30 l’over 2.5 e 1.60 l’under 2.5.



