Diretta Juve Stabia Trapani/ Streaming video e tv: sfida per la promozione! (Serie C)

Juve Stabia Trapani, che viene diretta dal signor Daniel Amabile, è la sfida che può valere la promozione in Serie B: siamo chiaramente nel campionato di Serie C 2018-2019, è il girone C e per la 34^ giornata si gioca alle ore 14:30 di domenica 7 aprile. Diciamo subito che il Trapani deve eventualmente guardarsi dalla concorrenza del Catanzaro (terzo a 4 punti), ma che vincendo oggi arriverebbe a -1 dalla capolista che fino a poche settimane fa aveva i mano la vittoria del girone, ma poi è calata sensibilmente: non vince da cinque partite, a Catania ha perso la prima partita e ha ottenuto un solo successo nelle ultime otto gare, segnando la miseria di 4 gol. Una macchina perfetta che si è incredibilmente inceppata, permettendo la rimonta del Trapani: i siciliani hanno vinto tre delle ultime quattro e cinque delle ultime sei, non fosse stato per il pesante 1-4 di Francavilla Fontana sarebbero già in odore di sorpasso ma anche così la possibilità del colpo c’è tutta, dopo il 2-0 alla Viterbese. Nei 68 punti della Juve Stabia è già conteggiato il 3-0 a tavolino sul Matera; le Vespe dovranno giocare una partita in meno e il loro calendario è sulla carta più agevole, i granata all’ultima giornata andranno a Catanzaro e potrebbe essere decisiva. Mentre aspettiamo con trepidazione la diretta di Juve Stabia Trapani, leggiamo anche le potenziali scelte dei due allenatori analizzando al meglio le probabili formazioni di questa grande sfida.

La diretta tv di Juve Stabia Trapani non sarà disponibile sui canali tradizionali: il campionato di terza divisione è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Potrete abbonarvi al servizio, in maniera gratuita qualora aveste rinnovato la sottoscrizione dall’annata scorsa, oppure turno dopo turno acquistare il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato.

Fabio Caserta arriva alla resa dei conti con mezza difesa squalificata: Vitiello e Mezavilla non giocheranno Juve Stabia Trapani, e dunque il tecnico dovrebbe puntare su Schiavi come terzino destro e Marzorati come centrale al fianco di Troest, confermando il portiere Branduani e il laterale sinistro Germoni. A centrocampo capitan Mastalli sarà una delle due mezzali con Calò che spinge per avere un posto dall’altra parte, Vicente si dovrebbe piazzare davanti alla difesa mentre nel tridente offensivo, guidato dal bomber Paponi, El Ouazni ed Elia sono in ballottaggio con Canotto per la corsia destra, dall’altra parte conferma per Carlini. Il Trapani ritrova Scognamillo al centro della difesa, e dunque si ricompone la coppia con Joao Silva (o Mulé): questo porta Taugourdeau nuovamente come playmaker in mediana, sulle corsie laterali arriverà la spinta di Costa Ferreira e Michele Franco mentre a giostrare da mezzali saranno verosimilmente Aloi e Corapi. Evacuo è la punta centrale di un tridente d’assalto nel quale Nzola dovrebbe agire da esterno destro, dall’altra parte Ferretti, Tulli e Fedato si giocano il posto ma con il primo al momento favorito.

Per scommettere sul big match Juve Stabia Trapani potete utilizzare le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: le Vespe restano favorite (valore di 2,30 volte la somma giocata per il segno 1) ma in realtà la situazione di partenza è equilibrata, perchè il segno X per il pareggio vale 3,10 volte la somma messa sul piatto ed è ancora minore la quota che è stata posta sul segno 2 che identifica il successo esterno dei siciliani, e che vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte la cifra investita.



