Diretta Vibonese Monopoli/ Streaming video e tv: sfida per i playoff (Serie C)

Vibonese Monopoli, diretta dall’arbitro Sajmir Kumara della sezione Aia di Verona, è una partita valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. L’appuntamento sarà alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 aprile 2019, presso lo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia, casa dei calabresi. Siamo ormai vicinissimi alla fine del campionato e Vibonese Monopoli sarà una caldissima sfida diretta in zona playoff, per conquistare un posto nella agognata post-season. Infatti in questo momento la Vibonese ha 42 punti in classifica e il Monopoli 44: differenza minima ma fondamentale, perché i pugliesi sarebbero qualificati e i calabresi no, tuttavia le gerarchie sono ancora instabili e una vittoria della Vibonese ribalterebbe la situazione. Nella scorsa giornata però la Vibonese ha raccolto una pesante sconfitta 3-0 a Siracusa, che non aiuta la rimonta; non può d’altronde stare tranquillo nemmeno il Monopoli, reduce da una sconfitta casalinga con la Casertana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vibonese Monopoli; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE MONOPOLI

Vediamo adesso le probabili formazioni per Vibonese Monopoli. I calabresi di Nevio Orlandi potrebbero proporre un 4-3-2-1 con Zaccagno in porta, protetto dalla difesa a quattro con Inizio, Silvestri, Altobello e Maciucca da destra a sinistra. In mediana Prezioso, Obodo e Scaccabarozzi, infine il reparto d’attacco con Taurino e Collodel in appoggio alla prima punta Bubas. La replica del Monopoli di Giuseppe Scienza dovrebbe invece concretizzarsi in un 3-5-2 con Rota, De Franco e Mercadante nella retroguardia a tre davanti a Pissardo; nel folto centrocampo a cinque potremmo vedere da destra a sinistra Fabris, Paolucci, Sounas, Scoppa e Donnarumma, infine in attacco Gerardi e poi un ballottaggio ancora apertissimo per sostituire lo squalificato Mangni.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Vibonese Monopoli, in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Sono favoriti i padroni di casa, ma con differenze non clamorose sera i possibili esiti: infatti il segno 1 è quotato a 2,40, poi si sale a 3,00 volte la posta in palio sia in caso di pareggio sia per un successo esterno del Monopoli, dunque con i segni X oppure 2.



