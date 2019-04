Diretta Monopoli Casertana/ Streaming video e tv: le scelte dei tecnici (Serie C)

Monopoli Casertana sarà diretta dal signor Federico Longo, e si gioca alle ore 18:30 di domenica 7 aprile: nel programma della 34^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019 (siamo nel girone C) questa è sicuramente una delle sfide più attese. Al Veneziani si affrontano infatti due squadre che hanno ambizioni da playoff, pur se con situazioni diverse: nell’ultimo turno il Monopoli non ha giocato ma ha comunque guadagnato i tre punti grazie al 3-0 a tavolino sul Matera, e si è così portato al sesto posto agganciando la Viterbese, e prendendosi un margine di 4 lunghezze sull’undicesima in classifica. Discorso dunque non ancora chiuso, ma nei fatti lo sarebbe vincendo oggi contro una Casertana che sta rischiando di gettare alle ortiche un ottimo periodo a cavallo di dicembre e febbraio: allora cinque vittorie in sette partite, adesso un successo che manca da sei turni con tre sconfitte, due delle quali in casa. Il ko contro il Rende ha lasciato un solo punto di margine, e questa lunghezza andrà difesa con le unghie e con i denti con un calendario non impossibile, ma con tanta pressione sulle spalle. Vedremo dunque in che modo i due allenatori decideranno disporre le loro squadre sul terreno di gioco; intanto aspettiamo con trepidazione la diretta di Monopoli Casertana.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monopoli Casertana non sarà disponibile sui canali tradizionali: il campionato di terza divisione è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Potrete abbonarvi al servizio, in maniera gratuita qualora aveste rinnovato la sottoscrizione dall’annata scorsa, oppure turno dopo turno acquistare il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CASERTANA

Le probabili formazioni di Monopoli Casertana ci presentano i pugliesi schierati con il 3-5-2, e privi dello squalificato Zampa: in mezzo al campo dovrebbe andare Sounas, schierato come mezzala al fianco di Paolucci con Scoppa sull’altro versante. Per quanto riguarda le corsie, Daniele Donnarumma si gioca un posto a sinistra con Mercadante mentre a destra dovrebbe essere confermato Fabris, che spesso andrà a fare il quarto difensore in una linea composta da Ferrara, Bastrini e De Franco e che protegge il portiere Pissardo. Doudou Mangni e Gerardi comporranno il reparto avanzato; a questo proposito la Casertana non potrà disporre di Padovan (fermato dal Giudice Sportivo), dunque potrebbe cambiare lo schieramento con Floro Flores ad appoggiare Castaldo e Santoro schierato da trequartista unico, con un centrocampo che diventerebbe a tre. In questo caso Cigliano o Romano affiancheranno Vacca e D’Angelo; Meola e Blondett saranno i due terzini in una difesa con Pascali e Rainone che si piazzano centralmente a protezione del portiere Adamonis.

QUOTE E SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per scommettere su Monopoli Casertana e, secondo questo bookmaker, la squadra pugliese parte leggermente favorita essendole stata assegnata una cifra pari a 2,10 volte la somma investita sulla vittoria (segno 1). Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare un corrispettivo di 3,05 volte il valore della puntata mentre con il successo esterno, identificato dal segno 2, la vincita andrebbe a 3,50 volte la giocata con questo bookmaker.



