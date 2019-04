Diretta Virtus Francavilla Catania/ Streaming video tv: pronostico incerto (Serie C)

Virtus Francavilla Catania, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, si gioca alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 aprile 2019, per la trentacinquesima giornata di Serie C, nel girone C. L’appuntamento sarà allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, casa della Virtus, per un match di cartello in zona playoff, anche se con orizzonti differenti per le due formazioni. Virtus Francavilla Catania infatti metterà di fronte i padroni di casa che sono sesti a quota 46 punti e gli ospiti invece terzi con 60 punti. I pugliesi sono reduci dalla bella vittoria sul campo del Catanzaro, stanno bene pure i siciliani che settimana scorsa hanno vinto contro il Bisceglie. Per la Virtus Francavilla l’obiettivo realistico è difendere questa sesta piazza da un folto gruppo di inseguitrici (tanto che al momento non si può neanche dare per certa la qualificazione), il Catania invece punta al vertice della griglia playoff, mentre il primato sembra ormai troppo distante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Virtus Francavilla Catania; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA CATANIA

Cosa ci dicono le probabili formazioni in vista di Virtus Francavilla Catania? Bruno Trocini dovrebbe schierare i pugliesi con il 3-5-2: in porta Nordi, protetto dalla retroguardia a tre composta da Tiritiello, Caporale e Pino; Albertini, Folorunsho, Gigliotti, Zenuni e Nunzella sono invece i possibili titolari da destra a sinistra nel folto centrocampo a cinque della Virtus, infine in attacco indichiamo la classica coppia Partipilo-Sarao. Quanto al Catania, per Walter Novellino ipotizziamo il 4-2-3-1 che potrebbe vedere in campo i seguenti titolari: Bardini in porta, davanti a lui la difesa a quattro con Calapai, Esposito, Aya e Marchese; in mediana la coppia composta da Lodi e Rizzo, infine Llama, Sarno e Manneh sulla linea della trequarti, in appoggio alla prima punta Di Piazza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Virtus Francavilla Catania, in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Dobbiamo sottolineare che regna un grande equilibrio, infatti sia il segno 1 sia il segno 2 vengono quotati a 2,70 volte la posta in palio. Quota più alta ma non di molto per il pareggio, infatti si raggiunge la quotazione di 2,95 nel caso di segno X.



