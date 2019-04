Diretta Catanzaro Virtus Francavilla/ Streaming video e tv: ripresa calabrese

Catanzaro Virtus Francavilla, che sarà diretta dal signor Alessandro Di Graci, si gioca domenica 7 aprile alle ore 14.30 e sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone C. Con l’ultimo successo in trasferta a Cava de’ Tirreni i calabresi hanno dimostrato di aver superato il momento più difficile, agganciando il Catania al terzo posto in classifica e mantenendosi in vista per un posto da protagonista nei play off. Allo stadio “Ceravolo” arriverà una Virtus Francavilla molto solida, reduce da tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto tra le mura amiche contro il Potenza. Pugliesi all’ottavo posto in classifica, sempre in piena corsa per la qualificazione nei play off.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Catanzaro Virtus Francavilla non sarà una partita trasmessa in diretta tv, né sui canali in chiaro né sui canali a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per gli abbonati elevensports.it, che potranno collegarsi al sito tramite smart tv o pc o utilizzando l’applicazione tramite smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni di Catanzaro-Virtus Francavilla che si affronteranno presso lo stadio “Ceravolo” di Catanzaro. I padroni di casa inizieranno la sfida con questo undici titolare: Furlan; Celiento, Signorini, Riggio; Casoli, Maita, De Risio, Favalli; Bianchimano, Fischnaller e Ciccone. Risponderanno gli ospiti con questo schieramento: Nordi; Marino, Tiritiello, Capolare; Albertini, Gigliotti, Zenuni, Folorunsho, Nunzella; Partipilo e Sarao.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà il Catanzaro guidato in panchina da Gaetano Auteri schierato con il 3-4-3; 3-5-2 per la Virtus Francavilla di mister Bruno Trocini. All’andata Catanzaro vincente di misura in trasferta in casa della Virtus Francavilla, 0-1 con rete realizzata da Statella. Ultimo precedente allo stadio Ceravolo datato 21 marzo 2018, 1-1 il risultato finale del match.

PRONOSTICI E QUOTE

I bookmaker per le scommesse indicano il Catanzaro nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro il Bisceglie. Vittoria in casa quotata 1.75 da Eurobet, Bet365 propone a 3.20 la quota del pareggio e William Hill quota 4.50 l’eventuale vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, Bwin quota l’over 2.5 2.30 e l’under 2.5 1.60.





