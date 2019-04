Diretta Perugia Modena/ Streaming video Rai: via alle semifinali (gara-1, 16 aprile)

Perugia Modena, diretta dagli arbitri Sandro La Micela e Alessandro Tanasi, si disputa alle ore 20.30 di questa sera, martedì 16 aprile 2019, presso il Pala Barton del capoluogo umbro. La stagione della Superlega di volley maschile entra nelle settimane decisive: Perugia Modena infatti sarà gara-1 delle semifinali, al meglio delle cinque partite. Dopo molti mesi di partite su più fronti, il massimo campionato di pallavolo maschile non ci ha regalato sorprese nei quarti, di conseguenza abbiamo le quattro squadre più attese che sono rimaste in corsa per lo scudetto. Perugia Modena sarà la sfida tra la prima e la quarta testa di serie, di conseguenza la Sir Safety Conad parte sulla carta favorita sugli ospiti della Azimut Leo Shoes, tuttavia in queste ultime settimane sono arrivate indicazioni più positive per Modena piuttosto che per Perugia, di conseguenza gli uomini di Julio Velasco, a partire dal grande ex Ivan Zaytsev, hanno le carte in regola per dare fastidio ai campioni in carica di Lorenzo Bernardi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PERUGIA MODENA

Perugia Modena in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 20.30 di stasera. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Perugia Modena. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già presentato per sommi capi la diretta di Perugia Modena. La stagione è stata nel complesso certamente più positiva per gli umbri, tuttavia lo stato di forma attuale potrebbe far pendere la bilancia dalla parte degli emiliani, che nei quarti sono riusciti ad eliminare in due sole partite Milano con i netti punteggi di 3-0 in casa e 1-3 fuori in quello che avrebbe dovuto essere il confronto più equilibrato, fra la quarta e la quinta della stagione regolare. Perugia invece ha vinto la stagione regolare, ha messo in bacheca la Coppa Italia – nella quale aveva battuto Modena in semifinale – ed è arrivata fino alle semifinali della Champions League, dunque la stagione degli umbri resta eccellente: tuttavia, nelle scorse settimane la Sir Safety ha perso decisamente troppe partite rispetto ai suoi standard. In Europa è uscita con una doppia sconfitta contro lo Zenit Kazan, nei quarti invece c’è stata la battuta d’arresto sul campo di Monza che ha portato a gara-3 la sfida tra la prima e l’ottava, che sulla carta non doveva avere storia. Oggi comunque gli umbri sono favoriti, pur se dovranno fare a meno di Aleksandar Atanasijevic, squalificato a seguito della rissa al termine di gara-3 con Monza, ma dovranno vincere perché un ko casalingo potrebbe segnare una vera e propria svolta nelle gerarchie, con l’inerzia della serie che a quel punto sarebbe tutta a favore di Modena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA