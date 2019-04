Var Juventus Ajax/ Video, fallo di mano in area olandese, rigore negato perchè…

Var Juventus Ajax, tecnologia protagonista nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League terminata 1-2 e che ha decretato l’eliminazione dei bianconeri dalla coppa dalle grandi orecchie. Ma non mancano le proteste della compagine torinese, con un episodio nel finale che ha suscitato l’ira juventina: al 90’ un cross di Joao Cancelo è finito sul braccio di Daley Blind nell’area di rigore olandese. L’arbitro Turpin non ha avuto alcun dubbio e ha lasciato proseguire il gioco tra le proteste dei calciatori bianconeri. Una volta fermo il gioco, il silent check: dopo la valutazione al Var, il responso è che non è calcio di rigore. Una decisione che ha lasciato grandi dubbi, con il dibattito che si è sviluppato sui social network.

VAR JUVENTUS AJAX, DUE EPISODI NEL PRIMO TEMPO

Ma già nel primo tempo di Juventus Ajax il Var è stato grande protagonista. Il gol di Cristiano Ronaldo, siglato al 28’, è stato convalidato solo dopo il responso degli assistenti addetti alla Video Assistant Referee: rivisto il contatto in area tra Schone e Bonucci nell’azione della rete, è stato de Ligt a sgambettare il proprio compagno. Appena sei minuti dopo, ancora Var protagonista: Van de Beek intercetta una conclusione di Ziyech e batte Szczesny siglando l’1-1. A tenere in gioco il calciatore è De Sciglio, ma viene valutato il possibile fallo di mano del centrocampista dei Lancieri: dopo 1’ di contatto con i colleghi, Turpin convalida il gol. Qui di seguito il video dell’episodio nel finale di gara

Godevo di più se il rigore c’era #JuveAjax pic.twitter.com/c97ZxiWQyQ — alessio carboni 🇮🇹 (@alcarboni) 16 aprile 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA