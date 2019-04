Diretta Palermo Genoa Primavera/ Streaming video e tv: partita delicata per entrambe

Palermo Genoa Primavera, che sarà diretta dal signor Michele Giordano, si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 17 aprile: è uno degli anticipi che rientrano nel programma della 25^ giornata del campionato Primavera 1 2018-2019, che è già stata inaugurata da una partita e che per il resto si svilupperà come di consueto nel fine settimana. Una partita importante per entrambe: i rosanero sono riusciti a vincere sul campo del Cagliari nell’ultimo turno, e hanno così aumentato le loro speranze di salvezza salendo al terzultimo posto – davanti a Milan e Udinese – e dovendo recuperare appena due lunghezze rispetto a Sassuolo e Sampdoria (una delle due sarebbe salva). Il Genoa rischia ancora: il pesante ko incassato a domicilio contro il Chievo ha frenato la corsa verso i playoff e soprattutto ha rimesso il Grifone a due punti sopra la zona playout. A entrambe dunque serve una vittoria: si parte da una posizione di classifica diversa ma l’obiettivo rimane lo stesso, e chiaramente non si può sbagliare. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Palermo Genoa Primavera; nel frattempo, aspettando il calcio d’inizio della partita, possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Pasqualino, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Genoa Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, che ancora una volta ha in gestione le partite degli Under 19 (come siamo abituati a vedere con il campionato): dunque tutti gli appassionati potranno visitare il canale 60 del televisore – in alternativa i clienti Sky possono seguire la gara al numero 225 del loro decoder – e sarà disponibile il servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente, senza costi e sul sito www.sportitalia.com avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO GENOA PRIMAVERA

Giuseppe Scurto dovrebbe confermare, per Palermo Genoa Primavera, il 4-4-2 che si è preso la vittoria contro il Cagliari: in porta andrà dunque Avogadri, che sarà protetto dai due difensori centrali Gallo e De Marino. Petrucci e Fradella agiranno in qualità di esterni bassi, e davanti a loro avranno rispettivamente Sicuro e Rizzo; in mezzo al campo a fare filtro e impostazione ci saranno Santoro e Costantino, spazio poi a Birligea e Cannavò davanti. Gambino, matchwinner in Sardegna, corre per una maglia: eventualmente potrebbe prendere il posto di Petrucci come terzino destro. Genoa schierato con il 4-4-2 da Carlo Sabatini: Cleonise e Zvekanov cercano spazio e potrebbero soffiarlo a Schafer e Karic, modificando così una mediana nella quale Rovella dovrebbe essere il regista con il supporto di Masini che partirà dalla corsia destra. Da valutare Favilli come attaccante: eventualmente Ventola al suo posto per affiancare Flavio Bianchi, in difesa Raggio si gioca una maglia con Zanoli mentre Da Cunha sarà il leader del reparto davanti a Russo, Piccardo e Adamoli giocheranno come terzini.



