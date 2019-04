Diretta Genoa Chievo Primavera/ Streaming video e tv: veneti in grande ascesa

Genoa Chievo Primavera viene diretta dal signor Daniele Perenzoni, e si gioca alle ore 15:00 di lunedì 8 aprile: è una delle partite che rientrano nel programma della ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1 2018-2019. Possiamo presentare questa sfida come uno scontro diretto per i playoff, ma bisogna evidenziare delle differenze: dopo la sconfitta contro la Roma, il Genoa è scivolato a 6 punti dalla Juventus e ha dunque la stessa distanza dal sesto posto e dalla zona playout, al momento rappresenta dal Milan. Ricordiamo che il Grifone è stato assoluto protagonista del Torneo di Viareggio, dove ha raggiunto la finale persa ai rigori contro il Bologna; adesso si rimette in corsa in campionato, ma deve vedersela contro un Chievo che ha una sola lunghezza di svantaggio dalla possibilità di giocare la post season, e che arriva dalla vittoria esterna contro il Napoli con la quale ha allungato a tre la serie di partite senza sconfitte. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Genoa Chievo Primavera, attesa ormai tra poche ore; nel frattempo possiamo valutare dubbi e certezze dei due allenatori a livello di probabili formazioni, analizzando in maniera più dettagliata le loro scelte per il pomeriggio.

La diretta tv di Genoa Chievo Primavera sarà disponibile come sempre su Sportitalia, il canale che dedica ampio spazio al campionato 1 e agli Under 19 in generale. Per assistere a questa partita dovrete dunque andare al numero 60 del vostro televisore (o al 225 del pacchetto Sky qualora siate abbonati), ma avrete la possibilità di attivare la diretta streaming video, su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com.

Carlo Sabatini dovrebbe affrontare Genoa Chievo Primavera con il consueto 4-3-3: da vedere se troverà ancora spazio un Favilli che, reduce da una doppietta, era a caccia della migliore condizione per tornare in prima squadra. In alternativa la prima punta sarà Flavio Bianchi, con Cleonise e Micovschi sugli esterni; a centrocampo la regia di Masini con Schafer e Zvekanov che saranno schierati da mezzali; in difesa Piccardo e Adamoli agiranno in qualità di terzini con Da Cunha e Raggio centrali, davanti al portiere Alessandro Russo. Paolo Mandelli conferma il Chievo che ha vinto a Napoli: Pavlev e Ndrecka i terzini, Kaleba e Farrim a protezione di Bragantini per la difesa. In mediana avremo la regia di Bertagnoli (matchwinner nell’ultimo turno) con il supporto di Zuelli e Karamoko che agiranno come esterni; Tuzzo fluttuerà tra le linee posizionandosi alle spalle di Juwara e Rovaglia, scelti verosimilmente come attaccanti.



