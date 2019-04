Diretta Atp Montecarlo 2019/ Cecchinato Pella streaming video e tv, orario (tennis)

Siamo arrivati al terzo turno nel torneo Atp Montecarlo 2019, e la buona notizia è che nelle partite di giovedì 18 aprile (si comincia alle ore 11:00) vedremo in campo due italiani: la grande sorpresa è ovviamente Lorenzo Sonego che è riuscito a far fuori in due set la testa di serie numero 8 Karen Khachanov. Poi c’è Marco Cecchinato, che è partito malissimo contro Stan Wawrinka ma ha saputo girare la partita approfittando del calo fisico dello svizzero: adesso si aprono belle possibilità per entrambi, forse in questo terzo turno il problema principale ce l’avrà il palermitano perchè Guido Pella è un brutto cliente sulla terra rossa, come ha dimostrato nell’eliminare Marin Cilic. Dunque staremo a vedere, nella diretta del torneo Atp Montecarlo 2019, cosa succederà e se i nostri due rappresentanti sapranno farsi valere fino a raggiungere gli ottavi di finale.

Per Marco Cecchinato, nel torneo Atp Montecarlo 2019, i precedenti sono favorevoli: il palermitano infatti ha incrociato due volte Guido Pella e ha sempre vinto, con sfide recenti visto che stiamo parlando sempre degli ultimi due anni. Il 6-2 7-6 a Umag è valso all’azzurro il secondo titolo Atp, poi c’è stata la semifinale di Buenos Aires dello scorso febbraio quando Cecchinato ha ottenuto il terzo trofeo, battendo un altro argentino come Diego Schwartzman in finale. A dirla tutta ci sarebbero altre tre sfide tra i due: tuttavia negli ottavi di Doha, sempre all’inizio di quest’anno, Pella ha dato forfait mentre gli altri due match fanno parte del circuito ITF dei Challenger, con una vittoria a testa. Un 6-2 6-2 per l’argentino nei quarti di Heilbronn su campo indoor in terra, mentre nel 2015 il round robin del Challenger Tour si era risolto con un ritiro di Pella che conduceva 6-1 1-0 ma si era infortunato e non aveva potuto continuare. Siamo dunque fiduciosi che il nostro tennista possa farsi valere anche oggi: in premio ci sarebbero appunto gli ottavi, a conferma di come Cecchinato possa fare la differenza sulla terra dove, ricordiamo, ha centrato la semifinale del Roland Garros nemmeno un anno fa.



