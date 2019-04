Diretta Olbia Novara/ Streaming video e tv: quote, piemontesi favoriti (Serie C)

Olbia Novara, partita diretta dal signor Claudio Petrella, si gioca giovedì 18 aprile 2019 alle ore 20.30 e sarà una delle sfide in programma nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Pareggiando in casa della Juventus U23 i sardi hanno portato a 11 i punti di vantaggio sulla zona play out e si sono garantiti la permanenza tra i professionisti anche nella prossima stagione. Un successo che potrebbe però demotivare un po’ l’Olbia in sfide contro squadre che stanno ancora inseguendo un obiettivo come questa contro il Novara, che dopo il ko interno nel derby contro l’Alessandria deve difendere la zona play off, con 7 punti di vantaggio ancora mantenuti proprio rispetto ai grigi undicesimi in classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Olbia Novara non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà vedere in diretta streaming video via internet tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone in esclusiva con un abbonamento al portale elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI OLBIA NOVARA

Le probabili formazioni stilate per la diretta tra Olbia e Novara che andrà in scena presso lo stadio Nespoli di Olbia. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2 schierato dal tecnico Filippi con questo undici titolare: Marson; Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali; Vallocchia, Muroni, Biancu; Ragatzu; Ceter Valencia, Ogunseye. Risponderà il Novara con il 4-3-2-1 disegnato dal tecnico Sannino in cui saranno impiegati: Di Gregorio; Tartaglia, Sbraga, Bove, Visconti; Bianchi, Ronaldo, Bastoni; Perrulli, Eusepi; Cacia.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorito il Novara per la conquista della vittoria nel match del girone A di Serie C contro l’Olbia. Quota per il segno 1 fissata a 3.00 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 2.80 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 2.50 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 2.55 per l’over 2.5 e a 1.45 per l’under 2.5 da Bwin.



