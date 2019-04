Probabili formazioni Inter Roma/ Diretta tv: Spalletti punta su Icardi (Serie A)

Sarà certamente Inter Roma la partita più attesa della 33^ giornata di Serie A: il match però si accenderà solo domani sera a San Siro alle ore 20,30 e noi ora andremo ad esaminare da vicino i probabili protagonisti che potremmo vedere in campo. Il banco di prova è prestigioso e i tre punti messi in palio più che decisivi: ecco perché a Spalletti come a Ranieri non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Inter Roma. I nerazzurri infatti dopo l’ottimo tris firmato contro il Frosinone nella precedente giornata di campionato, hanno fame di vittorie e punti che consentirebbero ai nerazzurri di mettere in cassaforte il terzo posto in classifica e la conseguente partecipazione alla Champions league. Non meno motivati i giallorossi, che certo vivono un momento decisamente burrascoso. Ranieri ha però messo a tabella due successi di fila e ha pure messo nel mirino il quarto posto del Milan. Andiamo allora a vedere quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la partita tra Inter e Roma sarà trasmessa domani alle ore 20,30 in diretta tv da Sky, essendo una delle partite disponibili sulla televisione satellitare per questa giornata di Serie A. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, inoltre gli abbonati avranno a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA

LE MOSSE DI SPALLETTI

Per le probabili formazioni di Inter Roma, Spalletti chiaramente dovrà fare affidamento solo sugli uomini più in forma: la posta in palio domani sera è davvero troppo alta. Ecco quindi che confermando il 4-2-3-1 il tecnico nerazzurro farà affidamento sul solito Handanovic tra i pali e pure in difesa non ci attendono novità: titolari al centro saranno Skriniar e De Vrij, con il duo D’Ambrosio e Asamoah ai lati, pur con diverse alternative disposizione. I cambiamenti arriveranno nella mediana a due visto che Brozovic e Borja Valero non sono al top della condizione: ci sarà quindi spazio dal primo minuto per Vecino in coppia con Gagliardini. In avanti solide certezze per l’Inter con Nainggolan sulla tre quarti e il duo Perisic-Politano ai lati a supporto della prima punta, Icardi.

LE SCELTE DI RANIERI

Per l’appuntamento di domani sera Ranieri dovrebbe dare di nuovo fiducia al 4-2-3-1 come modulo tattico, riconfermando tanti titolari che sono di nuovo a disposizione: tra questi però non figurerà De Rossi, sempre in infermeria per un problema muscolare al polpaccio. Ecco quindi che senza il capitano la mediana a due dovrebbe essere composta da Cristante e Nzonzi, questo di fronte a una difesa 4 piuttosto classica. Davanti a Mirante, che ormai ha sorpassato Olsen nelle gerarchie, vedremo infatti Manolas e Fazio al centro del reparto, con Florenzi e Kolarov chiamati titolari sulle fasce. Non ci attendiamo poi grandi sorprese pure nell’attacco dei giallorossi, dopo aver fatto il conto degli infortunati. Ecco infatti che rivedremo Dzeko prima punta, specie dopo il gol firmato l’Udinese pochi giorni fa: al fianco del bomber bosniaco vedremo quindi El Shaarawy e Zaniolo a supporto sull’esterno mentre toccherà a Pellegrini fare da trequartista.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 18 Asamoah, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 8 Vecino; 44 Perisic, 14 Nainggolan, 16 Politano; 9 Icardi All. Spalletti

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 42 Nzonzi; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko All. Spalletti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA