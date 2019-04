Diretta Crotone Perugia/ Streaming video DAZN: umbri per i playoff (Serie B)

Crotone Perugia, che sarà diretta dal signor Marco Acanfora e si gioca martedì 2 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una delle sfide della trentunesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Quinto risultato utile consecutivo per i calabresi, 3 vittorie e 2 pareggi, con l’ultima importantissima vittoria sul campo del Carpi. Un successo che ha potenzialmente eliminato una rivale per la permanenza di cadetteria e che ha lanciato gli Squali verso l’aggancio al Livorno, per la prima volta potenzialmente fuori dalla zona play out. Livorno battuto proprio dal Perugia di Alessandro Nesta che continua a convincere, gli umbri con la loro quarta vittoria ottenuta nelle ultime cinque partite hanno agganciato il Benevento al sesto posto e vogliono chiudere il campionato in crescendo per proporsi come potenziali protagonisti nei play off verso la Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Crotone Perugia sarà una sfida trasmessa non in diretta tv sui canali televisivi, né free né pay sul satellite o sul digitale terrestre, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che collegandosi all’app potranno vedere la partita tramite smart tv o pc, oppure utilizzando dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE PERUGIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Ezio Scida di Crotone: i padroni di casa schiereranno Cordaz; Vaisanen, Golemic, Curado; Sampirisi, Zanellato, Barberis, Benali, Firenze; Machach e Simy. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Gabriel; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Dragomir; Verre; Han e Sadiq.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 3-5-1-1 per il Crotone guidato in panchina da Giovanni Stroppa, 4-3-1-2 per il Perugia allenato da Alessandro Nesta. Umbri vincenti 2-1 tra le mura amiche dello stadio Renato Curi nel match d’andata di questo campionato, decisivi un gol di Verre e un’autorete di Simy. Al 30 gennaio 2016 risale l’ultimo precedente a Crotone tra le due formazioni, vittoria sempre per 1-2 del Perugia che con i gol di Rolando Bianchi e Volta ribaltò l’iniziale vantaggio di Zampano.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano il Crotone favorito per la conquista dei 3 punti contro il Perugia. Vittoria interna quotata 2.45 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 3.00 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 3.10 da Eurobet. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, Bwin propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.67.



