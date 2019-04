Diretta AlbinoLeffe Monza/ Streaming video e tv: brianzoli in ripresa (Serie C)

AlbinoLeffe Monza, che è diretta dal signor Marco Ricci, vale per la 36^ giornata nel campionato di Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 20:30 di sabato 20 aprile per un girone B che si sta avviando alla sua conclusione. Resta ottima la stagione dei brianzoli: al momento sesti in classifica, difficilmente potranno raggiungere il terzo posto ma la fase nazionale dei playoff potrebbe essere garantita dalla vittoria della Coppa Italia, la cui finale sarà giocata contro la Viterbese. In ogni caso Cristian Brocchi è già sicuro di giocare la post season, e dopo due sconfitte consecutive che hanno rappresentato un leggero calo la squadra ha demolito il Rimini riprendendo idealmente la marcia; l’AlbinoLeffe è coinvolto nella straordinaria lotta per la salvezza, al momento difende due punti sul Renate ma deve giocare sul campo della Virtus Verona una partita che potrebbe essere determinante. Nel mentre arriva dalla netta sconfitta di San Benedetto, terza partita consecutiva senza una vittoria con il rischio che il doppio colpo esterno di marzo sia vanificato. Aspettando che la diretta di AlbinoLeffe Monza prenda il via possiamo allora valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando le probabili formazioni della sfida.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE MONZA

In AlbinoLeffe Monza Michele Marcolini dovrà fare a meno di Davide Mondonico: a prenderne il posto in difesa dovrebbe essere Sabotic, schierato al fianco di Gavazzi e Riva davanti al portiere Cortinovis. Il resto dovrebbe cambiare poco: Gelli insidia la maglia di Gonzi a sinistra, Gusu e Sibilli sono in ballottaggio a destra mentre in mezzo al campo si rivedrà Giorgione, che si riprende la regia “spostando” Romizi sulla mezzala, dove agirà anche Sbaffo. Davanti il tandem formato da Kouko e Sacha Cori; il Monza potrebbe invece confermare il 4-3-1-2 vincente domenica scorsa, dunque con Andrea Brighenti e Reginaldo (favorito su Ettore Marchi) di punta e Ceccarelli che nuovamente è in vantaggio su Chiricò per la trequarti. A centrocampo cerca spazio Lora che eventualmente scalzerebbe uno tra Palazzi e Armellino, con la conferma di Galli in mezzo; Negro e Marconi comporranno la coppia centrale di difesa, Lepore e Anastasio sugli esterni con Guarna come sempre in porta.

QUOTE E SCOMMESSE

Partono favoriti i padroni di casa secondo le quote Snai emesse per AlbinoLeffe Monza: grande equilibrio e vicinanza tra le quote che regolano il successo interno dei seriani (2,50) e la vittoria dei brianzoli, che vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,95 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, la vostra vincita sarebbe di 2,90 volte la cifra investita con questo bookmaker.



