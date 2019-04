Diretta Fermana Imolese/ Streaming video e tv: sfida che sa di playoff (Serie C)

Fermana Imolese, partita diretta dal signor Francesco Luciani, va in scena alle ore 16.30 di sabato 20 aprile ed è valida per la 36^ giornata nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019. Siamo sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare, ma queste due squadre proseguiranno la loro corsa: tecnicamente la Fermana non ne è ancora certa ma i 6 punti di vantaggio sulla Giana Erminio sono un’assicurazione piuttosto solida e ne bastano altri tre per archiviare la pratica. I marchigiani tuttavia sono in forte calo: non vincono da cinque partite (3 punti) ma il fatto di aver preso vantaggio in precedenza ha consentito loro di non scendere mai dall’ottava posizione, resta il rammarico di un girone di ritorno negativo (18 punti) nel quale invece si sarebbe potuto andare a caccia della fase nazionale dei playoff. Discorso ancora aperto per la straordinaria Imolese, che continua a stupire: nell’ultimo Monday Night i romagnoli hanno battuto la Feralpisalò e continuano a sperare nel terzo posto, ma per questa squadra anche solo arrivare ai playoff sarebbe un successo. Vediamo allora in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco del Bruno Recchioni, aspettando la diretta di Fermana Imolese che inizierà tra qualche ora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Fermana Imolese: le partite del campionato di Serie C non vengono trasmesse nel nostro Paese (salvo anticipi e posticipi), ma come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà con il portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce le sfide (in abbonamento o acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato) in diretta streaming video, e dunque chi vorrà seguire la partita dovrà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA IMOLESE

Per Fermana Imolese sarà ancora 3-5-2 per Flavio Destro: davanti a Marcantognini si dispongono Scrosta, Comotto e Soprano con due laterali che saranno Maloku e Guerra che si dispongono sulla linea dei centrocampisti, Grieco in cabina di regia mentre Misin e Giandonato agiscono da interni. Davanti invece i gol saranno richiesti al tandem Lupoli-Malcore; possibile che giocatori come Zerbo e Lamine Fofana possano trovare spazio già dal primo minuto, staremo a vedere. L’Imolese perde lo squalificato Fiore: il terzino sinistro sarà allora Zucchetti con Boccardi dall’altra parte, Checchi e Carini si dispongono davanti al portiere Gian Maria Rossi mentre in mezzo al campo avremo Gargiulo e Ranieri schierati da mezzali a supportare la regia di Carraro. Nicola Mosti sarà in campo come trequartista alle spalle di Lanini, che domenica scorsa ha sbagliato un rigore ma ha anche trovato il dodicesimo gol in campionato, e Rossetti che è favorito su De Marchi e Giuseppe Giovinco.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Fermana Imolese indicano un equilibrio di fondo, ma con i marchigiani leggermente favoriti: vale infatti 2,45 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la vittoria interna, contro il 2,95 che è invece il valore assegnato all’ipotesi del successo esterno – per il quale dovrete puntare sul segno 2 – e che in questo caso è identico all’eventualità del pareggio, che ovviamente è regolata dal segno X.



