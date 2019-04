Diretta Gubbio Pordenone/ Streaming video e tv, festa per i ramarri? (Serie C)

Gubbio Pordenone, che viene diretta dal signor Giovanni Nicoletti, vale per la 36^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019 e, alle ore 14:30 di sabato 20 aprile, potrebbe consegnare ai friulani il primo posto nel girone B e dunque la tanto agognata promozione diretta in Serie B. Ormai è fatta, e si tratta solo di stabilire quando sarà il giorno: i 7 punti di vantaggio sulla Triestina fanno in modo che i ramarri debbano solo vincere al Barbetti, senza preoccuparsi di come gli alabardati risponderanno. In caso contrario il prossimo match point sarà in casa contro una Giana Erminio praticamente salva, ma è chiaro che Attilio Tesser voglia chiudere i conti quanto prima arrivando al meritatissimo striscione del traguardo; proverà a guastare la festa un Gubbio che ha pareggiato tre delle ultime quattro partite, arriva da un doppio 2-2 contro Triestina e Vicenza ed è ormai salvo, trovandosi nel terzetto all’undicesimo posto. Di fatto gli umbri potrebbero ancora qualificarsi per i playoff, ma è complicato perchè davanti a loro dovrebbe crollare la Sambenedettese e soprattutto una delle altre due avversarie (Giana e Vis Pesaro) dovrebbe rallentare la marcia; gli uomini di Giuseppe Galderisi comunque danno la sensazione di volerci provare, e allora vedremo come finirà la diretta di Gubbio Pordenone mentre facciamo una breve valutazione che riguarda le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO PORDENONE

Galderisi deve fare a meno di Lo Porto in Gubbio Pordenone: dunque al centro della difesa umbra troverà eventualmente spazio Tofanari, che fa un passo indietro accompagnando Espeche e Maini a protezione di Gabriele Marchegiani. Ferretti e Pedrelli giocheranno sulle corsie laterali, con Benedetti e Davì schierati invece al centro della mediana; davanti due trequartisti in De Silvestro e Casiraghi che saranno posizionati alle spalle dell’unica punta Plescia (o Chinellato, a seconda di chi vincerà il ballottaggio). Il Pordenone va a caccia della promozione confermando il 4-3-1-2 che ha dominato il Teramo: Ciurria alle spalle di Candellone e Magnaghi, alle spalle del trequartista la linea mediana comandata da Burrai che avrà come compagni sulle mezzali Misuraca e Zammarini. In difesa, davanti al portiere Bindi, avremo Barison e Bassoli mentre i due terzini saranno presumibilmente Semenzato e De Agostini, che garantiscono una bella spinta in fase di possesso palla.

