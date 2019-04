Diretta Juventus Fiorentina/ Streaming video DAZN: la partita scudetto (Serie A)

Juventus Fiorentina, diretta dall’arbitro Pasqua, è il posticipo delle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, un Sabato Santo come da tradizione dedicato al calcio in attesa della Pasqua. La partita all’Allianz Stadium sarà sicuramente il piatto forte della trentatreesima giornata di Serie A, perché Juventus Fiorentina dovrebbe essere per i bianconeri la partita scudetto. Basterà un pareggio a Massimiliano Allegri per festeggiare il tricolore con oltre un mese d’anticipo, in casa e contro una rivale di certo non amata dal pubblico della Juventus. I bianconeri arrivano da una settimana pessima, con l’inatteso ko a Ferrara e soprattutto l’eliminazione in Champions League a causa della sconfitta casalinga con l’Ajax. Lo scudetto non è in discussione, ma naturalmente si vuole evitare una nuova sconfitta per tornare a fare festa e celebrare come merita uno scudetto comunque da record. La Fiorentina di Vincenzo Montella proverà invece ad approfittare della situazione per prendersi una soddisfazione contro la storica avversaria, anche se i viola al campionato non hanno più nulla da chiedere e pensano soprattutto alla Coppa Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina non sarà disponibile: la partita dell’Allianz Stadium è infatti una delle tre che verrà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma di DAZN, di conseguenza potremo seguire Juventus Fiorentina solamente in diretta streaming video (o per lo meno su una smart tv con connessione a internet), a patto naturalmente di essere clienti DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

Esaminando le probabili formazioni di Juventus Fiorentina, naturalmente dobbiamo osservare che Massimiliano Allegri non deve più fare calcoli in ottica Champions League: a questo punto si vuole almeno festeggiare lo scudetto davanti ai propri tifosi e per farlo verranno schierati tutti i migliori, con le uniche cautele che riguardano le condizioni fisiche di diversi giocatori davvero acciaccati. Rispetto a Ferrara rientrano senza dubbio Szczesny, Cristiano Ronaldo e Matuidi, che erano stati preservati pensando all’Ajax. Tra i ballottaggi più significativi, spicca quello in attacco tra l’ex Cuadrado e Kean, che è il nome del momento. La Fiorentina dovrebbe puntare invece sul 3-5-2, con la coppia d’attacco Simeone-Muriel e Chiesa schierato da esterno destro di centrocampo. Due ballottaggi caldi per Vincenzo Montella: Ceccherini e Vitor Hugo si giocano un posto in difesa, a centrocampo ecco invece il dubbio tra Benassi e Dabo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Juventus Fiorentina secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai vede sicuramente favoriti i bianconeri che vogliono festeggiare lo scudetto. Il segno 1 è dunque quotato a 1,50, mentre poi si sale a 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) per arrivare fino a 7,50 volte la posta in palio in caso di segno 2 per un clamoroso colpaccio della Fiorentina.



