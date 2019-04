Diretta Monopoli Cavese/ Streaming video e tv: sfida playoff (Serie C)

Monopoli Cavese, diretta dall’arbitro Alessio Clerico della sezione Aia di Torino, è una partita in programma alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, sabato 20 aprile 2019, presso lo stadio Vito Simone Veneziani. Alla vigilia di Pasqua infatti il girone C di Serie C scende in campo per vivere la sua trentaseiesima giornata: l’attesa è grande, perché Monopoli Cavese sarà un vero e proprio scontro in zona playoff, che alla terzultima giornata assume un’importanza ancora maggiore. Il Monopoli arriva da una vittoria contro la Vibonese che ha naturalmente consolidato le quotazioni dei pugliesi, adesso a quota 47 punti: siamo però ancora in piena bagarre e mettersi a fare calcoli potrebbe essere pericoloso. Buone notizie di recente anche per la Cavese, che mercoledì ha vinto il recupero sul campo della Viterbese: i campani a quota 43 punti sarebbero attualmente fuori dalla zona playoff che dista però solamente un punto, dunque la lotta è ancora apertissima e decisamente interessante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monopoli Cavese; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI CAVESE

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni per Monopoli Cavese. I pugliesi di Giuseppe Scienza dovrebbero proporre un 3-5-2 con Mercadante, De Franco e Gatti nella retroguardia a tre davanti al portiere Pissardo; ecco poi il folto centrocampo a cinque, dove il titolari da destra a sinistra potrebbero essere Fabris, Maimone, Paolucci, Scoppa e Donnarumma. Infine la coppia d’attacco, che dovrebbe vedere titolari Sounas e Gerardi. Quanto alla Cavese, bisogna tenere conto che la squadra di Giacomo Modica ha giocato solo tre giorni fa, ma di base possiamo tenere il 4-3-3 che ha fatto il colpo a Viterbo: De Brasi in porta; difesa a quattro con Filippini, Manetta, Bacchetti e Bruno; a centrocampo il terzetto formato da Castagna, Favasuli e Tumbarello, infine il tridente offensivo con Rosafio, Fella e Saint-Maza.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, vediamo cosa ci dicono le quote dell’agenzia Snai circa il pronostico su Monopoli Cavese. Favoriti i padroni di casa, ma in un contesto piuttosto equilibrato: infatti il segno 1 è quotato a 2,20, si sale poi a quota 3,10 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine a 3,30 volte la posta in palio in caso di vittoria esterna della Cavese, identificata dal segno 2.



