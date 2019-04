Diretta Novara Scandicci/ Streaming video tv Rai: Igor per la rimonta (gara 2)

Novara Scandicci, diretta dagli arbitri Andrea Pozzato e Ubaldo Luciani è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 20 aprile al Pala Igor Gorgonzola: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00 per questa emozionante gara 2. Il secondo atto di questa lotta per il pass della finale scudetto del Campionato di serie A1 di volley femminile si accende in Piemonte con la diretta Novara Scandicci: uno dei match certamente più attesi e non solo per la posta in palio, ma soprattutto per le protagoniste che vedremo questa sera sul taraflex del pala Igor. Le azzurre come pure la Savino del bene hanno davvero dominato da protagoniste la stagione che ormai volge al termine (rispettivamente seconda e terza del campionato a fine stagione regolare) : non potevano quindi aspettarci una semifinale per i play off del titolo italiano più ovvia ed equilibrata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCANDICCI NOVARA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che Novara Scandicci in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18,00 di stasera. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire l’attesa gara 2 del semifinali dei play off scudetto di Serie A1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI NOVARA SCANDICCI (raiplay)

DIRETTA NOVARA SCANDICCI: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Benchè si giochi in questa fase del tabellone al meglio delle 5 partite per designare la finalista, oggi la diretta tra Novara e Scandicci risulta ovviamente decisiva per tanti fattori. Per le toscane (già vincitrici in casa per gara 1) espugnare il pala Igor rappresenterebbe un’iniezione di ottimismo incredibile in vista dei prossimi decisivi incontri e di certo un posto nella finale scudetto coronerebbe le ambizioni della Savino del Bene che quest’anno ha fatto davvero vedere meraviglie. Al contrario sarebbe certo ben difficile da digerire per la compagine di Barbolini un KO di fronte al pubblico di casa: le azzurre infatti per questa stagione nutrono ambizioni elevatissime e soprattutto hanno tutte le carte giuste per perseguire i propri obbiettivi. In attesa di giocare il titolo continentale con Conegliano a fine maggio, Novara ha ancora un conto in sospeso con lo scudetto, dopo la finalissima persa proprio contro le pantere l’anno scorso. Le motivazioni quindi non mancano in casa piemontese ma forse mancano le energie: nella gara 1 abbiamo visto Enogu, Veljkovic e Bartsch partire dalla panchina, ma Novara ora più che mai ha bisogno delle sue stelle. In ogni caso non le attende una sfida facile e lo abbiamo visto in stagione: tra gli scontri diretti vissuto finora tra la Igor e la Savino del Bene infatti su fu solo nel primo turno del campionato regolare che Novara riuscì a imporsi con un risultato netto: le altre partite videro sempre un tabellino tiratissimo.



