Diretta Paganese Virtus Francavilla/ Streaming video e tv: le formazioni (Serie C)

Paganese Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Mario Saia della sezione Aia di Palermo, si gioca come tutte le altre partite della trentaseiesima giornata del girone C di Serie C oggi, sabato 20 aprile 2019. Per la precisione, l’appuntamento sarà fissato alle ore 14.30 di oggi pomeriggio presso lo stadio Marcello Torre di Pagani. La posta in palio sarà importante per entrambe le compagini, anche se per motivazioni completamente diverse. Paganese Virtus Francavilla sarà infatti per i padroni di casa l’ennesimo capitolo dell’inseguimento ai playout, perché per giocare gli spareggi il distacco dalla terzultima non dovrà essere superiore agli otto punti: la sconfitta contro il Rieti nell’ultima partita giocata ha però ulteriormente complicato la situazione per i campani. La Virtus Francavilla pensa invece casi playoff, che a quota 49 punti e dopo la vittoria di prestigio sul Catania sono praticamente certi: i pugliesi però adesso andranno alla ricerca della migliore posizione possibile, che è ancora tutta da definire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Paganese Virtus Francavilla; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE VIRTUS FRANCAVILLA

Analizziamo adesso le probabili formazioni attese per Paganese Virtus Francavilla. Alessandro Erra potrebbe schierare i padroni di casa con il seguente modulo 3-4-1-2: Stendardo, Dellafiore e Piana nella difesa a tre davanti al portiere Santopadre; a centrocampo i due mediani Capece e Gaeta più gli esterni Tazza a destra e Perri a sinistra, infine Scarpa trequartista alle spalle della coppia di attaccanti formata da Cesaretti e Parigi. Per i pugliesi di Bruno Trocini ci attendiamo invece il 3-5-2: in porta Nordi, protetto dai tre difensori Tiritiello, Caporale e Pino; folto centrocampo a cinque in cui i titolari potrebbero essere Albertini, Folorunsho, Gigliotti, Zenuni e Nunzella da destra a sinistra, infine in attacco le due punte Partipilo e Sarao.

PRONOSTICO E QUOTE

Nettamente favoriti gli ospiti pugliesi in Paganese Virtus Francavilla, almeno secondo quanto ci dicono le quote dell’agenzia Snai. Infatti il segno 2 è quotato a 1,87, mentre si sale già a quota 3,35 in caso di pareggio e quindi con il segno X. Infine, una vittoria della Paganese varrebbe 3,90 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



