Diretta Rieti Bisceglie/ Streaming video e tv: tutto già deciso (Serie C)

Bisceglie Rieti, che sarà diretta dal signor Giacomo Camplone, è una delle partite valide per la 36^ giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019: allo stadio Gustavo Ventura si gioca alle ore 14:30 di sabato 20 aprile. Ormai la partita ha ben poca carne al fuoco dal punto di vista degli obiettivi stagionali: perdendo a Catania domenica scorsa, i pugliesi hanno perso l’occasione di avvicinare una salvezza diretta che, con un eventuale successo oggi, sarebbe stata a 2 soli punti. Invece il Biscegliesi presenta a questa sfida con 8 punti da recuperare al Rieti, dunque dovrebbe vincerle tutte e sperare che i laziali non vadano oltre un pareggio nelle ultime due sfide. Davvero complicato, e dunque gli stellati pensano già al playout che giocheranno con la Paganese, già sicuri del fattore campo a favore; per contro naturalmente il Rieti è salvo e lo sarà aritmeticamente con un pareggio, i playoff non sono più alla portata (-10 dal Rende) ma il trend di questo finale di stagione è sicuramente positivo, con cinque partite senza sconfitte nelle quali sono arrivati 11 punti, compreso appunto il pareggio contro i calabresi. Ora vediamo come andranno le cose nella diretta di Bisceglie Rieti, nel frattempo possiamo valutare dubbi e certezze dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE RIETI

Le scelte di Rodolfo Vanoli per Bisceglie Rieti potrebbero anche indicare un turnover in vista dei playout: se fosse così davanti a Cerofolini potrebbe esserci spazio per Calandra al fianco di Maccarrone, con Longo e Mastrilli esterni. A centrocampo invece Risolo e Giacomarro, entrambi ammoniti nell’ultimo turno, possono riposare a favore di Bangu e Bottalico, conferma per Parlati con Triarico e Giron sulle corsie laterali mentre davanti da prima punta potrebbe essere schierato Starita, in ballottaggio anche per la corsia mancina e dunque con Jovanovic e Cuppone che hanno possibilità. Il Rieti giocherà con un 3-5-2 nel quale Mattia, Delli Carri e Gigli si schierano davanti a Marcone, Brumat e De Vito sono gli esterni che partono dalla linea del centrocampo dove Carpani e Alessandro Marchi supportano la regia di Maistro, che eventualmente può avanzare sulla trequarti andando a piazzarsi alle spalle di Tommasone e Gondo, che saranno il tandem offensivo della squadra laziale.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Bisceglie Rieti indicano piuttosto chiaramente una situazione di equilibrio: sono molto vicine infatti le eventualità delle due vittorie, quello dei pugliesi vale 2,45 volte la somma giocata (sul segno 1) mentre il segno 2 per il successo esterno dei laziali vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,15 volte la cifra investita. Siamo invece a 2,80 volte la puntata per il segno X, come sempre identificativo di un risultato di parità.



