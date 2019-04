Diretta Rimini Sambenedettese/ Streaming video e tv: romagnoli nei guai (Serie C)

Rimini Sambenedettese, che sarà diretta dal signor Alessandro Meleleo, è una delle partite che rientrano nel programma della 36^ giornata per il girone B nel campionato di Serie C 2018-2019: si gioca alle ore 20:30 di sabato 20 aprile, sfida delicatissima per i romagnoli, che con la sconfitta di Monza hanno prolungato a otto la serie di partite negative (4 punti), sono stati riassorbiti dal Fano e sono ultimi per la doppia sfida diretta rispetto all’Alma Juventus. Significa che se i marchigiani dovessero fare gli stessi punti nelle ultime tre giornate arriverà la retrocessione in Serie D; pure il Rimini potrebbe ancora salvarsi senza passare dal playout, ma diventa fondamentale battere una Sambenedettese che con le ultime energie sta provando a blindare la sua decima posizione che significherebbe arrivare ai playoff. I rossoblu sono reduci dal 3-0 all’AlbinoLeffe con cui hanno ritrovato la vittoria dopo sei giornate; un successo fondamentale, che ha portato a 4 i punti di margine sul terzetto delle undicesime. Spazio ora al campo per vedere quello che succederà nella diretta di Rimini Sambenedettese, intanto noi possiamo dare uno sguardo alle scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

Non è disponibile la diretta tv di Rimini Sambenedettese: le partite del campionato di Serie C non vengono trasmesse nel nostro Paese (salvo anticipi e posticipi), ma come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà con il portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce le sfide (in abbonamento o acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato) in diretta streaming video, e dunque chi vorrà seguire la partita dovrà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

Rimini Sambenedettese sarà affrontata da Mario Petrone senza lo squalificato Alimi: in mezzo al campo dovrebbe dunque tornare titolare Antonio Palma, che farà coppia con Montanari in una linea che prevede anche Kalombo e Candido schierati come esterni. Davanti a loro la coppia offensiva potrebbe vedere il rientro di Buonaventura, in luogo di uno tra Volpe e Piccioni; difesa invece composta dai centrali Marchetti e Ferrani e dai laterali Bandini e Petti, mentre in porta come al solito ci sarà Scotti. La Sambenedettese perde Biondi e Gelonese: in difesa torna Celjak che giocherà sul centrodestra con Fissore e Miceli a completare il terzetto davanti a Sala, mentre a centrocampo si candida Francesco Signori per affiancare Ilari, playmaker che sarà supportato anche da Rocchi con Rapisarda e D’Ignazio che invece come al solito occuperanno le corsie laterali. Davanti invece Stanco, che ha raggiunto i 10 gol domenica scorsa, avrà l’aiuto di Russotto che è favorito su Calderini e Panaioli.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Rimini Sambenedettese indicano nella squadra romagnola la favorita: siamo però in una situazione di equilibrio perchè il segno 1 per la vittoria di casa vale 2,30 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,10 che è stato posto sull’eventualità del successo esterno dei marchigiani. Con il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,05 volte la somma che avrete deciso di investire.



