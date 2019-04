Diretta Teramo Vis Pesaro/ Streaming video e tv: quote, abruzzesi favoriti (Serie C)

Teramo Vis Pesaro, partita che è diretta dal signor Davide Moriconi, va in scena alle ore 20:30 di sabato 20 aprile: siamo nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019, terzultima giornata di una stagione regolare che deve ancora assegnare tutti i suoi verdetti. Il Teramo per esempio, sconfitto nettamente dal Pordenone domenica scorsa, deve ancora salvarsi: discotrso quasi chiuso visti i 4 punti di vantaggio sul Renate, ma gli abruzzesi non possono permettersi di tirare la corda anche perchè alla prossima giornata andranno a Trieste, e dunque rischiano seriamente di doversi giocare tutto nell’ultimo turno contro la Ternana. Meglio chiudere il discorso quanto prima, il che significa battere la Vis Pesaro: i marchigiani arrivano dal derby vinto contro il Fano, hanno spezzato una clamorosa serie di 11 partite senza vittorie e sperano ancora in un posto nei playoff, anche se andrebbero recuperati 4 punti e fare i conti con Giana Erminio e Gubbio che, come loro, sono a quota 40. Il successo insomma è più urgente per i padroni di casa; vedremo se nella diretta di Teramo Vis Pesaro riusciranno a ottenerlo, adesso noi possiamo fare un breve excursus all’interno delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è disponibile la diretta tv di Teramo Vis Pesaro: le partite del campionato di Serie C non vengono trasmesse nel nostro Paese (salvo anticipi e posticipi), ma come sempre l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà con il portale elevensports.it, che per la quinta stagione consecutiva fornisce le sfide (in abbonamento o acquistando il singolo evento ad un prezzo fissato) in diretta streaming video, e dunque chi vorrà seguire la partita dovrà armarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO VIS PESARO

Solito 3-5-2 per Agenore Maurizi in Teramo Vis Pesaro: potrebbe tornare Barbuti in attacco a fare coppia con Sparacello, a centrocampo invece si gioca una maglia De Grazia che verrebbe eventualmente affiancato da Spinozzi e Proietti che agiscono sulle mezzali. I laterali in mediana saranno Ventola e Celli, chiamati ovviamente ad aiutare una difesa che sarà composta da Polak, Fiordaliso e Caidi che si dispongono davanti al portiere Pacini. Nella Vis Pesaro Leonardo Colucci schiera un modulo quasi speculare: Flavio Lazzari fa un passo avanti per supportare Olcese e Guidone, il centrocampo dunque prevede solo due mediani in Botta e Paoli con due esterni che saranno Tessiore e Rizzato, con Petrucci e Buonocunto che se la giocano. In difesa Gennari, Pastor e Briganti sono sempre favoriti per iniziare la partita, e formeranno la linea che agirà a protezione dell’estremo difensore Tomei.

QUOTE E SCOMMESSE

Teramo Vis Pesaro è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i favori del pronostico vanno alla squadra di casa: vale 2,60 volte la puntata l’eventualità della vittoria abruzzese, per la quale dovrete giocare il segno 1, mentre il successo esterno ha un valore di 4,50 volte la somma investita posto sul segno 2. L’ipotesi del pareggio è identificata dal segno X, e in questo caso la vincita corrisponderebbe a 1,90 volte quello che avrete deciso di giocare con questo bookmaker.



