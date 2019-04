Diretta Genoa Inter/ Streaming video DAZN: nerazzurri per il riscatto (Serie A)

Genoa Inter, partita diretta dal signor Maurizio Mariani, fa parte del programma della 30^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: interessante turno infrasettimanale a Marassi, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 3 aprile. Dopo essere stata la prima squadra a frenare la corsa della Juventus, il Genoa è malamente caduto a Udine: confermata la mancanza di continuità per il Grifone, ma soprattutto un’ultima parte di stagione nella quale le motivazioni scarseggiano, al netto degli ultimi punti da raggranellare per certificare una salvezza che non dovrebbe comunque essere un problema. Rischia invece l’Inter, battuta in casa dalla Lazio dopo aver vinto il derby: il ko di domenica sera ha portato i nerazzurri a -10 dal Napoli, ma soprattutto ha rimesso in discussione la qualificazione alla Champions League. Il destino è ancora tutto nelle mani della Beneamata, che però dovrà guardarsi dalla pressione della Lazio e dell’Atalanta che, al momento, appaiono le avversarie più agguerrite. Mentre attendiamo il calcio d’inizio di Genoa Inter possiamo allora vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Luigi Ferraris, analizzando al meglio le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Inter non è disponibile sui canali tradizionali: dovrete infatti affidarvi alla piattaforma DAZN (alla quale è necessario abbonarsi) e seguire così questa partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Due alternative alla tradizionale diretta streaming video sono un collegamento tramite Chromecast dei vostri dispositivi al televisore oppure, sfruttando una smart tv con connessione a internet, l’installazione diretta dell’applicazione DAZN sul vostro schermo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

Cesare Prandelli affronta Genoa Inter con il solito 4-3-3: nessun provvedimento disciplinare per Pedro Pereira e Zukanovic, che dunque compongono due quarti di una difesa che sarà completata da Cristian Romero e Giuseppe Pezzella, il quale prenderà il posto dello squalificato Criscito. Nel tridente offensivo si rivede Sanabria, che sabato ha riposato in vista di questa partita: con lui Lazovic e Kouamé che partono dagli esterni, a centrocampo invece Lerager e Rolon sono favoriti su Sturaro e giocheranno come mezzali, con la consueta regia di Radovanovic (prezioso acquisto di gennaio). Nell’Inter non si è ancora risolto il caso Icardi: l’attaccante argentino dovrebbe lasciare spazio a Keita Balde Diao che giocherà come prima punta, vista l’indisponibilità di Lautaro Martinez. Con lui Politano e Perisic sugli esterni, poi Nainggolan che dovrebbe tornare titolare sulla trequarti; in difesa Miranda prende ancora il posto dell’infortunato De Vrij, sulle corsie i favoriti restano D’Ambrosio e Asamoah con Handanovic tra i pali. A centrocampo Gagliardini più di Vecino per affiancare Brozovic, ma è una scelta che Spalletti opererà all’ultimo.

QUOTE E PRONOSTICO

E’ ovviamente la squadra nerazzurra quella favorita per Genoa Inter: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che il valore posto sul segno 2, per il successo esterno, vale 2,05 volte la somma giocata e che il segno 1 ha un valore che sfiora il doppio, siamo infatti a 4,00 per l’eventualità della vittoria rossoblu. Con l’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,20 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto con questo bookmaker.



