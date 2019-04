Probabili formazioni Sampdoria Roma/ Diretta tv, liguri senza Bereszynski (Serie A)

Si accenderà domani la sfida tra Sampdoria e Roma, uno dei match più attesi della 31^ giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio atteso per le ore 20,30 tra le mura del Marassi. Banco di prova quindi ben complicato per Ranieri: dopo la sostanziosa prova contro la Fiorentina, il tecnico della Lupa ha la necessità di non mettere in piede in fallo pure in terra ligure. Non gli saranno dunque concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Sampdoria Roma e come a lui pure a Giampaolo, che deve riscattare il KO vissuto solo pochi giorni fa contro il Torino nel turno infrasettimanale. Eppure però i punti di domanda nello spogliatoio dei Trigoria non son pochi e parecchi giocatori poi stanno vivendo un momento davvero negativo di forma, come ad esempio Olsen, che potrebbe venir di nuovo relegato in panchina. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Sampdoria Roma.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima però di esaminare nel dettaglio le probabili formazioni di Sampdoria Roma, ricordiamo che la sfida non sarà trasmessa in diretta tv: l’unica possibilità per seguire la sfida è quella di DAZN, la piattaforma che richiede il pagamento di una quota per l’abbonamento e che permette la visione in diretta streaming video, attivando il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. C’è anche la soluzione della smart tv, abilitata e con collegamento a internet per installare DAZN o collegare l’apparecchio tramite Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

LE MOSSE DI GIAMPAOLO

Per le probabili formazioni di Sampdoria Roma di certo Giampaolo dovrà fare a meno di Bereszynki, che essendo incappato nel giallo nella partita di pochi giorni contro il Torino, nella 31^ giornata dovrà restare in tribuna, per decisione del giudice sportivo. Ecco quindi che rivedremo Sala dal primo minuto a completare il quartetto difensivo dei liguri, posto di fronte al solito Audero, e che verrà composto da Murru, Colley e Andersen, benchè la maglia numero 15 abbia subito un brutto colpo al volto mercoledì scorso. In mediana sono però poche le novità per Giampaolo, che deve affidarsi solo ai suoi uomini migliori per il big match contro la Lupa. Vedremo allora in campo dal primo minuto Linetty, Vieira e Praet, mentre per la trequarti domani Saponara dovrebbe avere la meglio su Ramirez, già titolare contro il Torino. In attacco spazio dal primo minuto ancora una volta al duo Quagliarella-Gabbiadini: difficile ma non impossibile il ballottaggio per la maglia da titolare con Defrel.

LE SCELTE DI RANIERI

Considerato quanto visto contro la Fiorentina pochi giorni fa è assai probabile che Ranieri voglia confermare il 4-2-3-1 visto all’olimpico, da cui il tecnico ha tratto parecchi spunti interessanti. Il primo arriva tra i pali con la riconferma di Mirante al posto di Olsen, che davvero sta vivendo un momento di grave crisi. In avanti ci sarà spazio dal primo minuto per Fazio e Manolas, che rientra da squalifica, mentre ai lati dovrebbero esserci a guardia delle fasce Kolarov e Karsdorp: Santon ha rimediato un piccolo fastidio muscolare mentre Florenzi non è ancora pronto a scendere in campo. Per la mediana verrà confermato il modulo a due con Nzonzi e Cristante benchè siano possibili soluzioni differenti: sarà ancora una volta Zaniolo il trequartista di riferimento. Qualche dubbio poi si accende per la Roma in attacco: El Shaarawy non è ancora pronto a tornare in campo, ma contro la Viola Perotti è dovuto uscire per un fastidio muscolare. E’ quindi possibile che Ranieri voglia mettere Kluivert e Under titolari dal primo minuto sull’esterno, con uno tra Schick e Dzeko in prima punta.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Audero; 29 Murru, 15 Colley, 3 Andersen, 7 Sala; 16 Linetty, 4 Vieira, 10 Praet; 5 Saponara; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. All Giampaolo

ROMA (4-2-3-1): 83 Mirante; 11 Kolarov, 44 Manolas, 20 Fazio, 2 Karsdorp; 42 Nzonzi, 4 Cristante; 34 Kuivert, 22 Zaniolo, 19 Under; 14 Schick. All. Ranieri



