Diretta Parma Torino/ Streaming video e tv: Mazzarri sogna in grande (Serie A)

Parma Torino, diretta dall’arbitro Rocchi, si gioca allo stadio Ennio Tardini della città emiliana alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 6 aprile 2019: sarà il primo anticipo per la trentunesima giornata di Serie A, con cui il campionato torna in campo ad appena due giorni dalla fine del turno infrasettimanale. A tale proposito, bisogna evidenziare che Parma Torino metterà di fronte due squadre che mercoledì hanno ottenuto risultati opposti. Gli emiliani di Roberto D’Aversa hanno perso a Frosinone e devono stare attenti: dietro si sono messi tutti a correre, 33 punti non sono ancora una garanzia di salvezza per il Parma che deve ritrovare gli stimoli se non vuole rischiare. Dall’altra parte abbiamo il Torino di Walter Mazzarri che sogna in grande dopo la vittoria contro la Sampdoria: a quota 48 punti la qualificazione in Europa League è un’ipotesi molto credibile e si può anzi sognare pure la Champions League, distante appena quattro punti, a patto di trovare la giusta continuità, che passa da partite come quella di Parma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Torino sarà una esclusiva di Sky. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il match dello stadio Tardini sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure in alternativa potranno anche avvalersi della diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA TORINO

Rebus per Roberto D’Aversa nelle probabili formazioni di Parma Torino, dal momento che molti gialloblù sono infortunati o per lo meno acciaccati. Potremmo dunque ipotizzare un 4-3-3 sostanzialmente inedito con Sepe in porta; in difesa Sierralta a destra, Iacoponi e Gagliolo centrali, Gazzola terzino sinistro ma c’è anche Bastoni in corsa; a centrocampo Kucka, Scozzarella, Barillà e Rigoni sono in quattro per tre maglie; infine l’attacco, dove l’emergenza è totale e potremmo dunque vedere il tridente con Sprocati, Ceravolo e Siligardi. Per Walter Mazzarri qualche problema sulle fasce, potrebbe essere Parigini il titolare come esterno destro nel probabile 3-4-2-1 con Baselli e Berenguer alle spalle di Belotti, modulo che manderebbe ancora in panchina Zaza. Certezze in difesa, con Sirigu protetto dal terzetto formato da Izzo, N’Koulou e Moretti, ballottaggio tra Lukic e Meité invece a centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

Vediamo infine che cosa ci dice il pronostico su Parma Torino in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai. Il favore del pronostico pende dalla parte del Torino, di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,15. Si sale poi a quota 3,15 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X, infine il segno 1 varrà 3,75 volte la posta in palio in caso di successo casalingo per il Parma.



