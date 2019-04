Diretta Ascoli Pescara/ Streaming video DAZN: ottimo momento per entrambe (Serie B)

Ascoli Pescara, che sarà diretta dal signor Aleandro di Paolo, si gioca domenica 7 aprile alle ore 15.00 e sarà una sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono reduci da due successi vitali. I marchigiani sono riusciti a superare in trasferta il Padova aggiudicandosi un importantissimo scontro salvezza, portandosi a +6 dalla zona play out e scacciando i fantasmi dei 7 gol subiti a Lecce che avevano scatenato i malumori dei tifosi. Il Pescara ha vinto un match molto complicato contro il Palermo ora terzo in classifica, ribaltando lo svantaggio con i gol nel secondo tempo di Memushaj e Scognamiglio e candidandosi di nuovo per un posto da protagonista nei play off per la Serie A.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Pescara non sarà una partita trasmessa in diretta tv, né sui canali in chiaro né sui canali a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per gli abbonati DAZN, che potranno collegarsi tramite smart tv o pc o utilizzando l’applicazione tramite smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-PESCARA

Le probabili formazioni di Ascoli-Pescara che si affronteranno presso lo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli. I padroni di casa inizieranno la sfida con questo undici titolare: Lanni; Laverone, Padella, Valentini, Rubin; Addae, Casarini, Fattesi; Ciciretti; Ninkovic e Rosseti. Risponderanno gli ospiti con questo schieramento: Fiorillo; Gravillon, Scognamiglio, Perrotta; Balzano, Memushaj, Brugman, Crecco e Del Grosso; Monachello e Mancuso.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà l’Ascoli guidato in panchina da Vincenzo Vivarini schierato con il 4-3-1-2; 3-5-2 per il Pescara di mister Bepi Pillon. All’andata pareggio per 1-1 tra le due compagini allo stadio “Adriatico-Cornacchia”, abruzzesi in gol con Brugman ma poi raggiunti da una rete di Ardemagni. Lo stesso risultato fattosi registrare nell’ultimo precedente di campionato tra le due squadre, 1-1 appunto il 21 dicembre 2017.

PRONOSTICI E QUOTE

I bookmaker per le scommesse indicano il Pescara leggermente favorito per la conquista dei tre punti contro l’Ascoli. Vittoria in casa quotata 2.75 da Eurobet, Bet365 propone a 3.10 la quota del pareggio e William Hill quota 2.55 l’eventuale vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, Bwin quota l’over 2.5 2.07 e l’under 2.5 1.72.



