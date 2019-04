Diretta Cosenza Crotone/ Streaming video DAZN: le quote per il derby (Serie B)

Cosenza Crotone, diretta dal signor Eugenio Abbattista, si gioca domenica 7 aprile alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Derby calabrese sempre molto sentito tra due formazioni che stanno vivendo un finale di stagione in crescendo. Il Cosenza mantiene 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, anche se il calendario molto duro nelle ultime settimane ha costretto i silani a una piccola frenata. Anche nel turno infrasettimanale è arrivata una sconfitta contro un Lecce che sembra proiettato verso la Serie A senza passare dai playoff. Dall’altra parte il Crotone battendo in casa il Perugia ha inanellato la sua seconda vittoria consecutiva, portandosi a +3 dalla zona play out: entrambe le squadre comunque cercheranno maggior sicurezza da un risultato positivo in questo derby.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cosenza Crotone non sarà una partita trasmessa in diretta tv, né sui canali in chiaro né sui canali a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per gli abbonati DAZN, che potranno collegarsi tramite smart tv o pc o utilizzando l’applicazione tramite smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CROTONE

Le probabili formazioni di Cosenza-Crotone che si affronteranno presso lo stadio “San Vito-Marulla” di Cosenza. I padroni di casa inizieranno la sfida con questo undici titolare: Perina; Anibal, Dermaku, Legittimo; Bittante, Bruccini, Palmiro, Sciaudone, D’Orazio; Tutino e Maniero. Risponderanno gli ospiti con questo schieramento: Cordaz; Curado, Vaisanen, Golemic; Sampirisi, Benali, Barberis, Zanellato, Firenze; Pettinari e Simy.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà il Cosenza guidato in panchina da Piero Braglia schierato con il 3-5-2; 3-5-2 anche per il Crotone di mister Giovanni Stroppa. All’andata allo stadio Ezio Scida di Crotone è stato il Cosenza ad ottenere una vittoria corsara, grazie al gol decisivo messo a segno da Idda. Le due formazioni non si affrontano a Cosenza in campionato dalla sfida, sempre in Serie B, del 28 aprile 2002: silani sempre vittoriosi di misura con il punteggio di 1-0.

PRONOSTICI E QUOTE

I bookmaker per le scommesse indicano il Cosenza favorito per la conquista dei tre punti contro il Crotone. Vittoria in casa quotata 2.30 da Eurobet, Bet365 propone a 3.00 la quota del pareggio e William Hill quota 3.60 l’eventuale vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, Bwin quota l’over 2.5 2.50 e l’under 2.5 1.50.





