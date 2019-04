Diretta Cremonese Lecce/ Streaming video DAZN: i salentini sognano (Serie B)

Cremonese Lecce, partita diretta dal signor Di Martino e in programma domenica 7 aprile alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Grigiorossi reduci da un colpo in trasferta estremamente importante, il Livorno aveva dato il meglio in casa negli ultimi due mesi ma ha dovuto incassare un 1-3 dai lombardi che si sono portati a +5 dalla zona retrocessione. Allo stadio Zini arriverà però la squadra del momento, quel Lecce che dopo l’ultimo successo sul Cosenza ha agganciato il Brescia in testa alla classifica del campionato cadetto. Certo, i salentini hanno giocato finora una partita in più rispetto alle Rondinelle e al Palermo, ma la prospettiva di un doppio salto (l’anno scorso i giallorossi giocavano in Serie C) non sembra più impossibile.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Lecce non sarà una partita trasmessa in diretta tv, né sui canali in chiaro né sui canali a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per gli abbonati DAZN, che potranno collegarsi tramite smart tv o pc o utilizzando l’applicazione tramite smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE LECCE

Le probabili formazioni di Cremonese-Lecce che si affronteranno presso lo stadio “Giovanni Zini” di Cremona. I padroni di casa inizieranno la sfida con questo undici titolare: Agazzi; Mogos, Del Fabro, Terranova, Caracciolo, Renzetti; Castrovilli, Arini, Croce; Montalto e Piccolo. Risponderanno gli ospiti con questo schieramento: Vigorito; Venuti, Lucioni, Marino, Calderoni; Petriccione, Arrigoni, Tabanelli; Mancosu; Falco e La Mantia.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà la Cremonese guidata in panchina da Massimo Rastelli schierata con il 5-3-2; 4-3-1-2 per il Lecce di mister Fabio Liverani. All’andata allo stadio Via del Mare il Lecce ha ottenuto una netta vittoria per 2-0 contro la Cremonese, grazie alle reti di Falco e La Mantia, entrambe realizzate nel corso del secondo tempo. Le due squadre non si affrontano a Cremona in campionato dal 6 gennaio 2013, 1-1 il risultato finale con i grigiorossi che rimontarono con Carlini il vantaggio salentino siglato da Zappacosta.

PRONOSTICI E QUOTE

I bookmaker per le scommesse indicano la situazione praticamente in perfetto equilibrio. Vittoria in casa quotata 2.75 da Eurobet, Bet365 propone a 3.00 la quota del pareggio e William Hill quota 2.80 l’eventuale vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, Bwin quota l’over 2.5 2.30 e l’under 2.5 1.60.





