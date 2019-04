Diretta Napoli Genoa/ Streaming video e tv: Ancelotti ospita Prandelli (Serie A)

Napoli Genoa, diretta dall’arbitro Pasqua, si gioca alle ore 20.30 di stasera, domenica 7 aprile 2019. L’appuntamento sarà naturalmente allo stadio San Paolo per il posticipo della trentunesima giornata di Serie A, una partita che profuma di storia del calcio italiano ma che naturalmente vede ambizioni molto diverse per le due squadre. Napoli Genoa chiamerà al riscatto due formazioni uscite malissimo dal turno infrasettimanale: i partenopei hanno perso ad Empoli mentre il Grifone ha incassato un pesante 0-4 casalingo dall’Inter. La situazione in classifica è però radicalmente opposta, con 63 punti per il Napoli e 33 per il Genoa: i partenopei sono di fatto certi della qualificazione per la prossima Champions League e probabilmente da qui in poi daranno la priorità all’Europa League per cercare di conquistare un trofeo con la guida di Carlo Ancelotti, il Genoa di Cesare Prandelli invece deve cercare un risultato di prestigio al San Paolo perché la salvezza non è ancora sicura, dal momento che le inseguitrici hanno decisamente alzato il ritmo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Genoa sarà una esclusiva di Sky. Gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire il match del San Paolo sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure in alternativa potranno anche avvalersi della diretta streaming video tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Napoli Genoa. Carlo Ancelotti potrebbe fare un po’ di turnover, ad esempio in difesa ecco Hysaj che potrebbe ritrovare una maglia da titolare, al pari di Maksimovic al fianco di Koulibaly davanti a Meret. A centrocampo si potrebbe tornare al 4-4-2 e in questo caso dovremmo avere titolare Fabian Ruiz al fianco di Allan, più Callejon a destra e Zielinski a sinistra, anche se resta valida l’alternativa Verdi. Infine in attacco dovrebbe tornare titolare Mertens al fianco di Milik. Per il Genoa le novità potrebbero essere ancora più significative: in difesa escono gli squalificati Romero e Zukanovic, con Gunter e Biraschi candidati a sostituirli davanti a Radu, mentre Criscito rientra dopo un turno di stop. A centrocampo Prandelli potrebbe cambiare perché deluso dalle prestazioni di tutti mercoledì sera, Bessa e Mazzitelli (partiti dalla panchina contro l’Inter) si candidano a una maglia da titolare. Solo in attacco non ci attendiamo grandi sorprese, perché il tandem potrebbe essere ancora formato da Sanabria e Kouame.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Napoli Genoa appare a senso unico secondo l’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 è dato quasi per scontato ed è quotato appena a 1,27. Si sale poi già a quota 5,50 in caso di pareggio, naturalmente indicato dal segno X, infine in caso di colpaccio esterno da parte del Genoa chi avrà scommesso sul segno 2 guadagnerebbe ben 12,00 volte la posta in palio.



