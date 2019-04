Diretta Potenza Cavese/ Streaming video e tv: lucani ormai ai playoff (Serie C)

Potenza Cavese, che è diretta dal signor Giacomo Camplone, va in scena alle ore 16:30 di domenica 7 aprile per la 34^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Autentica rivelazione del girone C, il Potenza è ormai certo di giocare i playoff: il pareggio di Francavilla Fontana gli ha permesso di portare a 14 la striscia di imbattibilità certificando di fatto un grande obiettivo. La posizione non è destinata a migliorare rispetto all’attuale quinta (-10 dal Catanzaro) e bisogna guardarsi le spalle per evitare di essere sorpassati dalla concorrenza, ma intanto il primo traguardo è in vista e questa neopromossa non può che essere ampiamente soddisfatta del suo operato. Ai playoff spera di arrivare la Cavese, che entra in questa giorrnata dovendo recuperare due punti alla Vibonese: il trend dei campani è stato in ascesa per tutti il girone di ritorno, ma il ko interno contro il Catanzaro ha spezzato una serie di dieci partite senza sconfitte e complicato leggermente la rincorsa. Non ci resta che attendere il responso del campo per stare a vedere quanto accadrà nella diretta di Potenza Cavese; intanto possiamo valutare brevemente le potenziali scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Cavese non sarà disponibile sui canali tradizionali: il campionato di terza divisione è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Potrete abbonarvi al servizio, in maniera gratuita qualora aveste rinnovato la sottoscrizione dall’annata scorsa, oppure turno dopo turno acquistare il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA CAVESE

Giuseppe Raffaele sarà senza Ioime e Matera per Potenza Cavese: in porta dunque andrà Breza, mentre a dirigere il traffico in mezzo al campo sarà Piccinni con Dettori e Manuel Ricci che opereranno sulle mezzali. A completare la linea di centrocampo saranno gli esterni Coccia e Sepe, in proiezione offensiva ma anche dovendo aiutare Emerson, Di Somma e Giosa e cioè i tre centrali che comporranno la difesa. Nel reparto offensivo ci sarà ovviamente la conferma per Carlos França; Genchi e Lescano si giocano un posto con Guaita, tante soluzioni a disposizione dell’allenatore. Nella Cavese De Brasi gioca in porta, con Amedeo Silvestri e Bacchetti davanti a lui; Francesco Bruno e Ferrara giocheranno come terzini e formeranno delle catene esterne con Palomeque e Filippini, perchè il modulo di Giacomo Modica è un 4-4-2 nel quale il capitano Fella e Nunziante saranno schierati in mezzo al campo. Sainz Maza è confermato in attacco; di fianco a lui potrebbe esserci Flores Heatley come domenica scorsa, ma salgono le quotazioni di Magrassi.

QUOTE E SCOMMESSE

I lucani sono chiaramente favoriti in Potenza Cavese, come ci raccontano anche le quote dell’agenzia di scommesse Snai: vale 2,00 volte la somma investita l’eventualità del segno 1, che regola la vittoria dei padroni di casa. Il segno 2, da giocare per il successo esterno dei campani, vi permetterebbe di guadagnare un corrispettivo di 3,85 volte la cifra messa sul piatto mentre l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita di 3,05 volte la puntata.



