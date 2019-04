Diretta Ravenna Pordenone/ Streaming video e tv: i ramarri vedono la promozione

Ravenna Pordenone, diretta dal signor Matteo Marchetti e in calendario domenica 7 aprile alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. La capolista arriva all’appuntamento dopo tre pareggi consecutivi ma anche con 7 punti di vantaggio sulla Triestina seconda a 5 giornate dalla fine del campionato. Ai Ramarri bastano 3 vittorie per festeggiare per la prima volta nella loro storia il salto in Serie B. L’esame-Ravenna sarà comunque difficili, con i romagnoli settimi in classifica e ormai praticamente certi della partecipazione ai play off, reduci da un pari senza reti sul campo della Vis Pesaro.

Ravenna Pordenone non sarà una partita trasmessa in diretta tv, né sui canali in chiaro né sui canali a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta streaming video via internet per gli abbonati elevensports.it, che potranno collegarsi al sito tramite smart tv o pc o utilizzando l’applicazione tramite smartphone oppure tablet.

Le probabili formazioni di Ravenna-Pordenone che si affronteranno presso lo stadio “Benelli” di Ravenna. I padroni di casa inizieranno la sfida con questo undici titolare: Venturi; Ronchi, Jidayi, Lelj; Eleuteri, Selleri, Papa, Esposito, Bresciani; Gudjohnsen e Raffini. Risponderanno gli ospiti con questo schieramento: Bindi; Semenzato, Barison, Bassoli, De Agostini; Burrai, Zammarini, Bombagi; Berrettoni; Ciurria e Candellone.

Lo scontro tattico tra i due allenatori vedrà il Ravenna guidato in panchina da Luciano Foschi schierato con il 3-5-2; 4-3-1-2 per il Pordenone di mister Attilio Tesser. All’andata Ramarri vincenti con il punteggio di 2-1 sui romagnoli, in gol De Agostini e Candellone, gol della bandiera ospite di Siani nel finale. L’ultimo match disputato a Ravenna tra le due squadre risale al 26 febbraio 2018, vittoria di misura dei giallorossi con Maistrello a segno a metà primo tempo.

I bookmaker per le scommesse indicano il Pordenone favorito per la conquista dei tre punti contro il Ravenna. Vittoria in casa quotata 3.60 da Eurobet, Bet365 propone a 2.80 la quota del pareggio e William Hill quota 2.20 l’eventuale vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, Bwin quota l’over 2.5 2.20 e l’under 2.5 1.65.



