Diretta Milan Udinese/ Streaming video e tv: Gattuso deve tornare a vincere (Serie A)

Milan Udinese, diretta dall’arbitro Banti, sarà la prima partita in programma nella trentesima giornata di Serie A. Si apre infatti alle ore 19.00 di oggi, martedì 2 aprile 2019, l’ultimo turno infrasettimanale del massimo campionato 2018-2019 e l’appuntamento sarà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro proprio con Milan Udinese. Le esigenze di classifica delle due squadre sono ben diverse ma altrettanto importanti, anche perché a questo punto della stagione ogni punto può diventare fondamentale. Il Milan è reduce da due sconfitte consecutive: il derby ha spezzato un momento positivo e contro la Sampdoria è arrivato un nuovo ko, tuttavia Gennaro Gattuso resta sempre al quarto posto che sarà l’obiettivo fondamentale, perché varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. L’Udinese invece è arrivata già al terzo allenatore e Igor Tudor sabato ha debuttato con una vittoria sul Genoa: ottimo inizio, ma 28 punti in classifica non danno alcuna garanzia e di conseguenza la battaglia per la salvezza sarà ancora lunga e difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Milan Udinese sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Sky, per la precisioni sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 252. In alternativa, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go per seguire la partita di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Milan Udinese, Gennaro Gattuso ha un dubbio tattico perché potrebbe essere possibile un cambio modulo. Teniamo comunque di base il 4-3-3 con Piatek al centro di un tridente con Suso a destra e Calhanoglu a sinistra, mentre Cutrone sarebbe titolare in caso di attacco a due punte. Le notizie più interessanti tuttavia arrivano dal centrocampo, dove dovrebbero rientrare dal primo minuto Kessié e Paquetá al fianco di Bakayoko. In difesa infine Conti insidia Calabria come terzino destro e Laxalt potrebbe essere la sorpresa al posto di Rodriguez a sinistra, mentre Musacchio e Romagnoli formeranno la coppia centrale davanti a Donnarumma. Più difficile la situazione per Igor Tudor, che deve fare i conti con le assenze degli infortunati Nuytinck, Barak e D’Alessandro e con le squalifiche di Stryger-Larsen e Sandro. Potrebbe esserci Ter Avest per completare come terzino destro la retroguardia con uno tra Opoku e Samir al fianco di De Maio davanti al portiere Musso più Zeegelar a sinistra, mentre a centrocampo ecco Behrami insieme a Fofana e Mandragora. Confermato il 4-3-3, nel tridente d’attacco dovrebbero trovare posto Pussetto a destra e De Paul a sinistra come esterni ai fianchi di Okaka, favorito su Lasagna come prima punta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico per Milan Udinese, in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I rossoneri partono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,50. Si sale poi già a quota 4,00 in caso di pareggio e dunque naturalmente di segno X, infine un colpaccio dell’Udinese varrebbe 6,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA