Diretta Virtus Verona Imolese/ Streaming video e tv: veneti verso la salvezza

Virtus Verona Imolese, partita diretta dal signor Giuseppe Repace, va in scena alle ore 20:30 di domenica 7 aprile: siamo nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019, e la giornata è la 34^ di un campionato che si avvia a rapidi passi verso la sua conclusione. E’ un buon momento per la Virtus Verona, che domenica scorsa ha pareggiato a San Benedetto: la striscia di partite senza sconfitte è salita a sette (con quattro vittorie) e in questo modo i rossoblu sono riusciti a uscire dalla zona playout, guadagnando due punti di vantaggio sulla Giana Erminio e potendo permettersi di gestire il margine, che è comunque minimo e dunque impone attenzione e impegno massimi in tutte le partite. Soprattutto oggi, perchè l’Imolese è avversaria tosta: lei pure neopromossa, ma capace di arrivare subito nelle prime posizioni rappresentando una grande sorpresa. Battendo la Triestina nel big match della scorsa giornata, i romagnoli sono tornati al quarto posto in classifica e possono correre per la qualificazione diretta alla fase nazionale dei playoff, ma in ogni caso l’obiettivo degli spareggi per la promozione è raggiunto e questo è già un grande risultato. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco per la diretta di Virtus Verona Imolese, leggiamo in maniera più approfondita le potenziali scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Imolese non sarà disponibile sui canali tradizionali: il campionato di terza divisione è esclusiva del portale elevensports.it, che per la quinta stagione fornisce l’intera gamma delle partite in diretta streaming video. Potrete abbonarvi al servizio, in maniera gratuita qualora aveste rinnovato la sottoscrizione dall’annata scorsa, oppure turno dopo turno acquistare il singolo evento che, salvo eccezioni, ha un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA IMOLESE

Luigi Fresco dovrebbe affrontare Virtus Verona Imolese con il solito 4-3-1-2: Jacopo Rossi e Sirignano davanti al portiere Giacomel, Lavagnoli su una corsia e Manfrin che agisce invece dall’altra parte del campo a completare la difesa. A centrocampo Giorico è il metronomo della squadra, e avrà la collaborazione di Onescu e Casarotto schierati sulle mezzali; Grbac come sempre occuperà la zona tra le linee supportando il tandem offensivo che dovrebbe essere composto da Danti (8 gol in campionato) e Ferrara, con Angelo Nolé che potrebbe rappresentare il centravanti di movimento scompaginando le carte. L’Imolese di Alessio Dionisi è confermata rispetto alla vittoria sulla Triestina: Gian Maria Rossi il portiere, Checchi e Carini davanti a lui con Sciacca e Fiore laterali, un centrocampo nel quale Carraro giostrerà come playmaker arretrato mentre Hraiech e Gargiulo avranno le due maglie da mezzali. A completare la squadra, con modulo speculare rispetto agli avversari, ci saranno Nicola Mosti sulla trequarti e i due attaccanti Michael De Marchi e Rossetti, pronto a rilevare Cappeluzzo ma dovendosi anche guardare dalla concorrenza di Giuseppe Giovinco.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per Virtus Verona Imolese danno ragione agli ospiti: vale infatti 2,45 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che dovrete giocare per la vittoria esterna dei romagnoli. I padroni di casa comunque si difendono, perchè il valore assegnato al segno 1 per la loro affermazione vi farebbe guadagnare un valore corrispondente a 3,05 volte la puntata. Con il segno X, eventualità che regola il pareggio, la vincita arriverebbe a 2,90 volte quello che avrete deciso di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA