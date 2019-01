Diretta Pesaro Torino/ Streaming video e tv: sfida tra i fanalini di coda (basket Serie A1)

Pesaro Torino va in scena alle ore 12:00 di domenica 13 gennaio, lunch match nella quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: una partita, quella della Vitrifrigo Arena, che si presenta drammatica per due società storiche che stanno facendo i conti con una stagione pessima. Entrambe sono ultime in classifica, in compagnia di Pistoia; la Vuelle, che si è affidata a Matteo Boniciolli dopo l’esonero di Massimo Galli, arriva dalla pesantissima sconfitta di Reggio Emilia, in una partita che era finita già nel primo tempo, mentre la Fiat è caduta in casa contro la rinata Cantù. In generale possiamo dire che nè i marchigiani nè i piemontesi sono riusciti a trovare il giusto ritmo, e sanno dunque che la loro realtà da qui al termine della stagione sarà quella della corsa alla salvezza a meno che non arrivi un’incredibile inversione di tendenza; intanto sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Pesaro Torino, la cui palla a due è prevista ormai tra poche ore e che sarà chiaramente una sfida delicatissima, dominata dalla paura di perdere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pesaro Torino, che non è una delle partite previste nel palinsesto di questa giornata: per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento è con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi abbonati la possibilità di seguire qualunque gara del torneo di Serie A1 in diretta streaming video, avendo dunque a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Per la Vuelle, Pesaro Torino può rappresentare la possibilità di uscire dal periodo nero: sono sei le sconfitte consecutive, l’ultima vittoria è datata 25 novembre ma da quel momento la difesa dei marchigiani ha ripreso a fare acqua. Basta citare un dato, del quale avevamo già parlato nelle settimane scorse: nella striscia negativa figurano ben tre partite chiuse con oltre 100 punti subiti, e un’altra nella quale la squadra ne ha incassati 98 con gli avversari (Varese) che hanno sbagliato due liberi negli ultimi secondi. Il dato dunque è davvero negativo: difendendo in questo modo anche l’attacco trova poco ritmo, e infatti nelle ultime quattro partite non ha mai raggiunto gli 80 punti e in due occasioni si è addirittura fermato sotto i 70. Non sta certamente facendo meglio Torino, che ha perso le ultime tre e ha incassato almeno 96 punti in ognuna di queste uscite: l’esonero di Larry Brown, arrivato dopo il ko interno contro Avellino, per il momento non ha portato i frutti sperati e forse allora, ma potrebbe essere solo un’ipotesi, i problemi di casa Auxilium non erano ascrivibili al solo modo di giocare che l’allenatore statunitense “imponeva” al suo roster. Adesso no resta che vedere come andranno le cose alla Vitrifrigo Arena: il tempo per rimediare ai propri errori inizia seriamente a scarseggiare, sia Pesaro che Torino hanno bisogno di una vittoria che sarebbe fondamentale innanzitutto per il morale del gruppo.



