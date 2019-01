Diretta Pistoia Pesaro/ Streaming video e tv: in palio punti pesanti per la salvezza (basket Serie A1)

Pistoia Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Enrico Sabetta, Alessandro Vicino e Denis Quarta, si gioca alle ore 17:30 di domenica 20 gennaio: al PalaCarrara le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019. La prima di ritorno ci presenta subito una sfida delicatissima in chiave salvezza: la OriOra non è ancora riuscita a trovare continuità e, nonostante abbia migliorato rispetto ad un pessimo avvio, arriva dalla sconfitta di Avellino maturata in volata, rimanendo dunque ultima in classifica. La Vuelle invece ha vinto un’esaltante partita contro Torino, riprendendola per i capelli e forzando un overtime che ha poi condotto in porto. Un successo che ha consentito ai marchigiani di portarsi a +2 sulla zona retrocessione; un bel cuscinetto da sfruttare, ma assolutamente da ampliare in questa diretta di Pistoia Pesaro, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pistoia Pesaro non è una di quelle che sono previste per questo turno di campionato; l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket rimane dunque quello sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, accessibili tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di consultare informazioni utili – come il tabellino play-by-play e le statistiche delle squadre e dei giocatori – sul sito ufficiale www.legabasket.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Trattandosi di una sfida diretta per la salvezza, vale la pena ricordare che Pistoia Pesaro riparte idealmente dal +6 con cui la Vuelle aveva vinto la partita di andata: situazione ideale per i marchigiani, che prendendosi il successo anche oggi metterebbero di fatto tre partite di vantaggio tra sè e la OriOra e avrebbero un netto vantaggio rispetto all’avversario di oggi. Pesaro ha dunque salutato al meglio il ritorno in Serie A1 di Matteo Boniciolli, tornato nel massimo campionato dopo sette anni: il coach, che ha fatto bene al piano di sotto con la Fortitudo Bologna ma ha mancato la promozione, arrivava da una stagione controversa nella quale aveva dovuto abbandonare la panchina per motivi di salute e, di conseguenza, deve idealmente togliersi qualche sassolino dalla scarpa. L’inizio è stato positivo, ma adesso bisogna continuare su questa falsariga: la partita del PalaCarrara è importante anche come test psicologico, perchè la OriOra è una squadra che ha già dimostrato di saper centrare vittorie importanti e, essendo ferita e scottata dalla sconfitta del PalaDelMauro, ha necessario bisogno di ritrovare il sorriso tra le mura amiche. La società ha deciso di dare fiducia ad Alessandro Ramagli, che dunque ritrova atmosfera di derby: lui e Boniciolli si sono sfidati in Serie A2, purtroppo l’Alma Trieste aveva cancellato la possibilità di vedere una finale playoff tra le due squadre di Bologna. I due allenatori si ritrovano oggi: contesto diverso, ma la stessa importanza che grava sulla partita.



