Diretta Sassari Reggio Emilia/ Streaming video e tv: Dinamo lanciata verso i primi posti (basket Serie A1)

Sassari Reggio Emilia verrà diretta dalla terna arbitrale composta da Saverio Lanzarini, Alessandro Perciavalle e Marco Vita: il lunch match della sedicesima giornata di basket Serie A1 2018-2019 va in scena alle ore 12:00 di domenica 20 gennaio. La classifica del campionato ci dice in questo momento che la Dinamo sta facendo meglio: sono 16 i punti di un Banco di Sardegna che ha anche strappato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, e dunque il mese prossimo Vincenzo Esposito e i suoi ragazzi voleranno a Firenze dove incroceranno Venezia nei quarti di finale. La Grissin Bon invece continua a faticare, tra alti e bassi: appurato che il roster non sia troppo competitivo per provare a prendersi i playoff (comunque ancora alla portata), la Reggiana ha solo due punti di vantaggio rispetto alle ultime due squadre della classifica e arriva dalla pesante sconfitta di Cremona, sfida nella quale ha di fatto retto soltanto un tempo. Ad ogni modo la diretta di Sassari Reggio Emilia sarà particolarmente interessante, con la Dinamo leggermente favorita ma la Grissin Bon che chiaramente può sperare di giocarsela.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Reggio Emilia non è una di quelle che sono previste per questo turno di campionato; l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket rimane dunque quello sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, accessibili tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di consultare informazioni utili – come il tabellino play-by-play e le statistiche delle squadre e dei giocatori – sul sito ufficiale www.legabasket.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Per analizzare la diretta di Sassari Reggio Emilia, non possiamo non partire dal passato recente: nella stagione 2014-20145 infatti le due squadre si erano affrontate in una finale scudetto del tutto inedita, riuscendo a sovvertire i pronostici. Al termine di un’entusiasmante serie la Dinamo aveva avuto la meglio, festeggiando uno storico tricolore; da allora Banco di Sardegna e Grissin Bon hanno subito un calo, che ha colpito innanzitutto gli isolani. La Reggiana l’anno seguente è tornata in finale, poi però lo straordinario ciclo di Massimiliano Menetti è andato esaurendosi e nell’ultima stagione gli emiliani non sono riuscirti a qualificarsi per i playoff, stessa sorte toccata a Sassari che per la prima volta da quando è in Serie A1 ha fallito l’obiettivo. Ora le due società stanno provando a rialzare la testa; in particolare il Banco di Sardegna sembra aver costruito un gruppo competitivo e, per questo girone, di ritorno, ci ha aggiunto Justin Carter che di fatto va a sostituire l’infortunato Scott Bamforth, la cui stagione purtroppo è finita in anticipo a causa della rottura del legamento crociato. Una tegola davvero pesante: l’americano di passaporto kosovaro viaggiava a 19,0 punti e 3,1 assist di media tirando con il 44,1% dall’arco. Sassari ha deciso di sostituirlo con un giocatore dalle caratteristiche diverse, bisognerà vedere se la chimica funzionerà e questa partita contro una Reggio Emilia affamata di punti potrà darci eventualmente una prima risposta.



