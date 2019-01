Diretta Torino Venezia/ Streaming video e tv: Fiat e Reyer a caccia di certezze (basket Serie A1)

Torino Venezia si gioca al PalaVela e, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Beniamino Manuel Attard e Alessandro Nicolini, è valida per la prima giornata di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: squadre in campo alle ore 16:00 di domenica 20 gennaio, orario inusuale per una partita che potrebbe essere più interessante di quanto dicano i risvolti di classifica. Stagione terribile per la Fiat che, sconfitta all’overtime sul campo di Pesaro, è ultima in compagnia di Pistoia e a questo punto non può più sbagliare: Paolo Galbiati, chiamato nuovamente in panchina dopo l’esonero di Larry Brown, deve ancora vincere una gara e di conseguenza la pressione su di lui aumenta. Anche la Reyer però non sta benissimo: caduta in volata a Brescia, si è fatta staccare da Avellino e raggiungere da Cremona, ha perso cinque partite nel solo girone di andata ed entra nel tabellone della Final Eight con la testa di serie numero 3. Sfiderà Sassari, ma dovrà pensarci più avanti: nel frattempo ha l’obbligo di recuperare lo status di prima avversaria di Milano, cosa che il campo e gli ultimi risultati al momento non rispecchiano. Ci lanciamo dunque nella diretta di Torino Venezia sperando di assistere a 40 minuti intensi e imprevedibili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Venezia non è una di quelle che sono previste per questo turno di campionato; l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket rimane dunque quello sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, accessibili tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di consultare informazioni utili – come il tabellino play-by-play e le statistiche delle squadre e dei giocatori – sul sito ufficiale www.legabasket.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Sicuramente l’Auxilium non pensava di entrare in Torino Venezia, prima partita del girone di ritorno, con l’ultimo posto in classifica ma la situazione attuale è questa: dobbiamo tornare a due giorni prima di Natale per trovare l’ultima vittoria dei piemontesi, che da quel successo su Pistoia hanno infilato quattro sconfitte consecutive. A questo punto è evidente come il problema non fosse soltanto il basket di Larry Brown: l’allenatore americano ha pagato per tutti e forse la decisione ci poteva stare, ma Torino ha dimostrato in seguito di non aver risolto i propri problemi. Piazza non semplice, adesso deve fare i conti con la lunga rincorsa alla salvezza: si comincia da questa partita casalinga contro una Reyer che ha dimostrato di aver subito psicologicamente la sconfitta interna contro Milano. Dopo quel ko infatti Venezia ha vinto appena quattro volte, perdendo in altrettante occasioni; se il ko di misura patito dalla capolista aveva in qualche modo rilanciato le ambizioni degli orogranata, capaci di sfiorare il colpo grosso nonostante un primo quarto orribile, il proseguimento del campionato ci ha consegnato una squadra stanca e senza più le sue certezze. Se pensiamo al lungo periodo Walter De Raffaele non ne fa un dramma, ma adesso bisogna serrare le fila perchè la concorrenza è agguerrita, e c’è il serio rischio di perdere addirittura il vantaggio del fattore campo per il primo turno dei playoff. Dunque l’imperativo odierno è uno solo: espugnare il PalaVela e riprendere di slancio la corsa.



