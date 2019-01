Diretta Virtus Bologna Trieste/ Streaming video e tv: Alma al PalaDozza per il riscatto (basket Serie A1)

Virtus Bologna Trieste viene diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Guido Giovannetti e Gianluca Calbucci; squadre in campo alle ore 18:00 di domenica 20 gennaio per una partita, valida per la sedicesima giornata di basket Serie A1 2018-2019, che si preannuncia davvero molto interessante. La Segafredo ha fatto il colpo grosso all’ultima giornata: espugnando la Enerxenia Arena di Varese (come lo scorso anno) ha guadagnato l’ultimo posto disponibile per la Final Eight di Coppa Italia. Giocherà subito contro Milano, ma intanto per Stefano Sacripanti è già una bella soddisfazione esserci arrivato; periodo invece complicato per l’Alma, che aveva trovato un grande ritmo a metà del girone di andata e ottenuto vittorie bellissime, ma poi è tornata a faticare come all’inizio della stagione. Il -4 del PalaRubini contro l’Olimpia è sicuramente una prestazione incoraggiante ma, a causa delle vittorie di Brindisi, Sassari e appunto Bologna, ha significato rimanere fuori dal tabellone della Coppa Italia, un obiettivo sfumato all’ultimo e in maniera bruciante. Ora staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Trieste, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Trieste non è una di quelle che sono previste per questo turno di campionato; l’appuntamento per tutti gli appassionati di basket rimane dunque quello sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, accessibili tramite apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche la possibilità di consultare informazioni utili – come il tabellino play-by-play e le statistiche delle squadre e dei giocatori – sul sito ufficiale www.legabasket.it.

RISULTATI E PRECEDENTI

Virtus Bologna Trieste ci riporta alla mente, come del resto era stato già in occasione dell’andata, la finale per la promozione dalla Serie A2: era il 2017 e le V nere, allora guidate da Alessandro Ramagli, avevano dominato quella serie con un netto 3-0, facendo cadere il PalaRubini per la prima volta nei playoff e prendendosi finalmente il ritorno nella massima categoria. Segafredo e Alma sono dunque le ultime due squadre ad aver centrato la promozione; obiettivo non banale visto che, fino allo scorso anno, il posto disponibile era uno solo tra le 32 squadre dei due gironi. Il torneo che le due formazioni stanno disputando è assolutamente positivo: Bologna è in linea con il suo obiettivo principale che è quello di qualificarsi ai playoff (mancati lo scorso anno per il rotto della cuffia) e nel frattempo giocare un’altra volta la Coppa Italia non può che essere positivo per la fiducia e per mettersi ancora più in ritmo. Dall’altra parte troviamo una Trieste che, come già detto, ha avuto una striscia incredibile a metà del girone di andata, permettendosi anche di andare a vincere sul campo di Venezia; il roster a disposizione di Eugenio Dalmasson è di livello ma la panchina non è lunghissima, e questo si è inevitabilmente tradotto con un calo nelle prestazioni. Ad ogni modo i giuliani sono noni in classifica, e dunque hanno ancora tutte le possibilità di giocare la post season mentre, allo stesso tempo, mantengono una distanza di sicurezza dall’ultimo posto che significherebbe retrocessione.



